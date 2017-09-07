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    Фотоленты

    Фотоитоги 7 сентября: послание Порошенко, стычки у Рады, новая "Мисс Украина"

    (обновлено: )9710
    Послание Петра Порошенко в Верховной Раде, 7 сентября 2017
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    Авто Евро Сила митингует у Рады
    Обладательница титула Мисс Украина-2017, 18-летняя киевлянка Полина Ткач
    Массовая свадьба в Южной Корее
    Митинг медиков под Кабмином
    В Днепропетровской области беспилотник обнаружил целое поле марихуаны
    Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, мэр Киева Виталий Кличко и генеральный директор КП Киевавтодор Александр Густелев (слева направо) во время инспекции отремонтированной улицы Васильковская и Одесского путепровода, на котором завершается реконструкция, в Киеве
    Бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович общается с журналистами возле Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, в Киеве
    Ураган Ирма на острове Сен-Мартен в Карибском море
    Послание Петра Порошенко в Верховной Раде, 7 сентября 2017
    Послание Петра Порошенко в Верховной Раде, 7 сентября 2017.
    Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    Под Радой произошли столкновения, в ход пошли дымовые шашки.
    facebook.com/yan.dobronosov
    Авто Евро Сила митингует у Рады
    Утром митинг владельцев авто с еврономерами начинался спокойно.
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Обладательница титула Мисс Украина-2017, 18-летняя киевлянка Полина Ткач
    Обладательница титула "Мисс Украина-2017", 18-летняя киевлянка Полина Ткач.
    УНИАН
    Массовая свадьба в Южной Корее
    В Южной Корее прошла грандиозная и массовая церемония бракосочетания.
    REUTERS Kim Hong-Ji
    Митинг медиков под Кабмином
    Митинг медиков под Кабмином.
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    В Днепропетровской области беспилотник обнаружил целое поле марихуаны
    В Днепропетровской области беспилотник обнаружил целое поле марихуаны.
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, мэр Киева Виталий Кличко и генеральный директор КП Киевавтодор Александр Густелев (слева направо) во время инспекции отремонтированной улицы Васильковская и Одесского путепровода, на котором завершается реконструкция, в Киеве
    Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, мэр Киева Виталий Кличко и генеральный директор КП "Киевавтодор" Александр Густелев (слева направо) во время инспекции отремонтированной улицы Васильковская и Одесского путепровода, на котором завершается реконструкция, в Киеве.
    УНИАН
    Бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович общается с журналистами возле Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, в Киеве
    Бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович общается с журналистами возле Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, в Киеве
    УНИАН
    Ураган Ирма на острове Сен-Мартен в Карибском море
    Ураган "Ирма" на острове Сен-Мартен в Карибском море.
    Netherlands Ministry of Defence/Handout via REUTERS

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    Послание Петра Порошенко в Верховной Раде, 7 сентября 2017.

    Президент Петр Порошенко в четверг выступил в Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении, в котором подвел итоги работы властей, а также поставил задачи перед парламентом по проведению новых реформ. В частности, он коснулся вопроса урегулирования конфликта в Донбассе, отметив, что выступает за мирное урегулирование конфликта с привлечением миротворцев ООН.

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    Днем произошли столкновения между митингующими — владельцами авто с еврономерами — и правоохранителями возле здания Верховной Рады в центре Киева, в ход пошли дымовые шашки.

    Восемнадцатилетняя киевлянка Полина Ткач выиграла в финале Национального конкурса красоты "Мисс Украина-2017". 

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