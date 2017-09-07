Фотоитоги 7 сентября: послание Порошенко, стычки у Рады, новая "Мисс Украина"

Президент Петр Порошенко в четверг выступил в Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении, в котором подвел итоги работы властей, а также поставил задачи перед парламентом по проведению новых реформ. В частности, он коснулся вопроса урегулирования конфликта в Донбассе, отметив, что выступает за мирное урегулирование конфликта с привлечением миротворцев ООН.

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Днем произошли столкновения между митингующими — владельцами авто с еврономерами — и правоохранителями возле здания Верховной Рады в центре Киева, в ход пошли дымовые шашки.

Восемнадцатилетняя киевлянка Полина Ткач выиграла в финале Национального конкурса красоты "Мисс Украина-2017".