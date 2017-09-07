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    Фотоленты

    Осенний променад по Одессе

    (обновлено: )123
    Одесса
    Одесса
    Одееса. ул. Дерибасовская
    Одесса
    Одесса. Памятник Дюку
    Одесса.Памятник основателям Одессы
    Одесса. Уличный музыкант
    Одесса. ул. Екатериненская
    Одесса
    Одесса. Уличные музыканты
    Одесса. ул. Гаванная
    Одесса. Оперный театр
    Одесса ночью. Памятник Дюку
    Одесса. Дерибасовская
    Одесса. Потемкинская лестница
    Одесса
    Одесса. Туман
    Одесса. Памятник Пушкину
    Одесса
    Одесса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Одесса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Одееса. ул. Дерибасовская
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Одесса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Одесса. Памятник Дюку
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Одесса.Памятник основателям Одессы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Одесса. Уличный музыкант
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Одесса. ул. Екатериненская
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Одесса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Одесса. Уличные музыканты
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Одесса. ул. Гаванная
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Одесса. Оперный театр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Одесса ночью. Памятник Дюку
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Одесса. Дерибасовская
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Одесса. Потемкинская лестница
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Одесса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Одесса. Туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Одесса. Памятник Пушкину
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Одесса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Прогуливаясь по вечерней Одессе, корреспонденты РИА Новости Украина ощутили неповторимый колорит южного города, в котором никто никуда не спешит, особенно вечером, особенно на Дерибасовской.

    "Почему Одесса знаменита на весь мир? Есть несколько мнений на этот счет. Говорят, потому, что многие одесситы, выехав на историческую родину в Израиль, или в США на Брайтон-Бич, до сих пор не могут забыть родной город у "самого Черного моря" и поэтому он живет в них даже где-нибудь за тридевять земель.

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    А еще потому, что многие известные писатели и поэты, родившиеся в Одессе, сохранили особый одесский колорит в песнях, стихах и романах…Кто-то утверждает, что у Одессы своя особая история, культура  и даже памятники свои, ни на что не похожие…

    Все это так. Но думаю, главное все-таки в другом. Секрет Одессы в том, что здесь сложилось какое-то удивительное общеодесское единство. Говоря иначе — особый социо-культурный конгломерат, когда один одессит думает, чувствует и реагирует на окружающий его мир так же, как вся Одесса, а вся Одесса, как отдельно взятый одессит", — рассуждает одессит у памятника Дюку де Ришелье. 

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