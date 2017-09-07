Осенний променад по Одессе

Прогуливаясь по вечерней Одессе, корреспонденты РИА Новости Украина ощутили неповторимый колорит южного города, в котором никто никуда не спешит, особенно вечером, особенно на Дерибасовской.

"Почему Одесса знаменита на весь мир? Есть несколько мнений на этот счет. Говорят, потому, что многие одесситы, выехав на историческую родину в Израиль, или в США на Брайтон-Бич, до сих пор не могут забыть родной город у "самого Черного моря" и поэтому он живет в них даже где-нибудь за тридевять земель.

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А еще потому, что многие известные писатели и поэты, родившиеся в Одессе, сохранили особый одесский колорит в песнях, стихах и романах…Кто-то утверждает, что у Одессы своя особая история, культура и даже памятники свои, ни на что не похожие…

Все это так. Но думаю, главное все-таки в другом. Секрет Одессы в том, что здесь сложилось какое-то удивительное общеодесское единство. Говоря иначе — особый социо-культурный конгломерат, когда один одессит думает, чувствует и реагирует на окружающий его мир так же, как вся Одесса, а вся Одесса, как отдельно взятый одессит", — рассуждает одессит у памятника Дюку де Ришелье.