Фредди Меркьюри: 71 год со дня рождения

5 сентября исполняется 71 год со дня рождения певца и первого вокалиста легендарной группы Queen Фредди Меркьюри. Урожденный Фаррух Булсара родился на Занзибаре, откуда в юном возрасте эмигрировал со своей семьей из-за беспорядков, связанных с политическими переменами.

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Булсара приехали в Великобританию, и для Меркьюри это было лучшим из возможных мест проживания. Уже заболев к моменту приезда рок-музыкой, он сменил несколько групп, пока не стал вокалистом группы Smile, которая по инициативе Фредди была переименована в Queen.