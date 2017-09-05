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    Фотоленты

    Фредди Меркьюри: 71 год со дня рождения

    (обновлено: )111
    Фредди Меркьюри
    Фредди Меркьюри
    Фредди Меркьюри
    Фредди Меркьюри
    Фредди Меркьюри
    Фредди Меркьюри
    Фредди Меркьюри
    Фредди Меркьюри
    Фредди Меркьюри
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    Фредди Меркьюри
    Фредди Меркьюри
    Фредди Меркьюри
    Фредди Меркьюри
    Фредди Меркьюри
    Фредди Меркьюри
    Вокалист рок-группы Queen Фредди Меркьюри
    Фредди Меркьюри
    Associated Press Marco Arndt, File
    Фредди Меркьюри
    Associated Press Gill Allen, File
    Фредди Меркьюри
    Associated Press Gill Allen/AP/dapd
    Фредди Меркьюри
    JEAN-CLAUDE COUTAUSSE / AFP
    Фредди Меркьюри
    AP Photo
    Фредди Меркьюри
    Associated Press Anonymous/dapd
    Фредди Меркьюри
    AP Photo
    Фредди Меркьюри
    JEAN-CLAUDE COUTAUSSE / AFP
    Фредди Меркьюри
    Фредди Меркьюри
    discuss.queenonline.com
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    vintag.es
    Фредди Меркьюри
    Фредди Меркьюри
    Flickr/Carl Lender
    Фредди Меркьюри
    Фредди Меркьюри
    Facebook Freddie Mercury
    Фредди Меркьюри
    Фредди Меркьюри
    Facebook Freddie Mercury
    Фредди Меркьюри
    Фредди Меркьюри
    Facebook Freddie Mercury
    Фредди Меркьюри
    Фредди Меркьюри
    Facebook Freddie Mercury
    Фредди Меркьюри
    Фредди Меркьюри
    Facebook Freddie Mercury
    Вокалист рок-группы Queen Фредди Меркьюри
    Вокалист рок-группы Queen Фредди Меркьюри
    wikipedia

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    5 сентября исполняется 71 год со дня рождения певца и первого вокалиста легендарной группы Queen Фредди Меркьюри. Урожденный Фаррух Булсара родился на Занзибаре, откуда в юном возрасте эмигрировал со своей семьей из-за беспорядков, связанных с политическими переменами.

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    Булсара приехали в Великобританию, и для Меркьюри это было лучшим из возможных мест проживания. Уже заболев к моменту приезда рок-музыкой, он сменил несколько групп, пока не стал вокалистом группы Smile, которая по инициативе Фредди была переименована в Queen.

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