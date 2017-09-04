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    Фотоленты

    Итальянский великан: эсминец Luigi Durand De la Penne в Одессе

    (обновлено: )4901
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    timer-odessa.net
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    timer-odessa.net
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    timer-odessa.net
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    timer-odessa.net
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    timer-odessa.net
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    timer-odessa.net
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    timer-odessa.net
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    timer-odessa.net
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    timer-odessa.net
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    timer-odessa.net
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    timer-odessa.net
    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    timer-odessa.net

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    В Одесский порт в рамках учебной практики курсантов Академии ВМС Италии прибыл эсминец Luigi Durand De la Penne Военно-морских сил Итальянской Республики.

    Как стало известно, с 4 по 7 сентября представители ВМС Украины проведут ряд совместных мероприятий с итальянскими коллегами. 

    Программа визита предусматривает протокольную встречу в командовании ВМС Украины, посещение эсминца курсантами Одесской морской академии и военно–морского лицея. В свою очередь, курсанты Академии ВМС Италии побывают с ознакомительной экскурсией на фрегате "Гетман Сагайдачный" и в Институте ВМС НУ ОМА.

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