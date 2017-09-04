Итальянский великан: эсминец Luigi Durand De la Penne в Одессе

В Одесский порт в рамках учебной практики курсантов Академии ВМС Италии прибыл эсминец Luigi Durand De la Penne Военно-морских сил Итальянской Республики.





Как стало известно, с 4 по 7 сентября представители ВМС Украины проведут ряд совместных мероприятий с итальянскими коллегами.





Программа визита предусматривает протокольную встречу в командовании ВМС Украины, посещение эсминца курсантами Одесской морской академии и военно–морского лицея. В свою очередь, курсанты Академии ВМС Италии побывают с ознакомительной экскурсией на фрегате "Гетман Сагайдачный" и в Институте ВМС НУ ОМА.



