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    Фотоленты

    Настоящий Burning Man: мужчина прыгнул в огонь во время фестиваля (18+)

    (обновлено: )80
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    Burning Man
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    Burning Man
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    Burning Man
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    REUTERS Jim Bourg
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    REUTERS Jim Bourg
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    REUTERS Jim Bourg
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    REUTERS Jim Bourg
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    REUTERS Jim Bourg
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    REUTERS Jim Bourg
    Burning Man
    REUTERS Jim Bourg
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    REUTERS Jim Bourg
    Burning Man
    REUTERS Jim Bourg
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    REUTERS Jim Bourg
    Burning Man
    REUTERS Jim Bourg
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    REUTERS Jim Bourg
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    REUTERS Jim Bourg
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    REUTERS Jim Bourg
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    REUTERS Jim Bourg

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    В США на фестивале Burning Man ("Горящий человек") мужчина кинулся в пламя, сообщает Daily Mail. Как стало известно, мужчина умер в больнице, после того, как его вытащили из огня спасатели.

    Отмечается, что мужчину доставили в больницу на вертолете, где он позже скончался. Сообщается, что ему был 41 год. По словам шерифа округа Першинг Джерри Аллена, мужчина прошел через человеческую цепь из служб безопасности во время кульминации фестиваля, когда сжигали огромную деревянную статую человека.

    О причинах такого поступка мужчины не сообщается.

    Смотрите также: Перис Хилтон в сексуальном образе на фестивале Burning Man

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