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    Фотоленты

    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции

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    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции
    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции
    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции
    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции
    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции
    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции
    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции
    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции
    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции
    GUILLAUME SOUVANT/AFP
    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции
    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции
    GUILLAUME SOUVANT/AFP
    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции
    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции
    GUILLAUME SOUVANT/AFP
    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции
    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции
    GUILLAUME SOUVANT/AFP
    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции
    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции
    GUILLAUME SOUVANT/AFP
    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции
    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции
    GUILLAUME SOUVANT/AFP
    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции
    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции
    GUILLAUME SOUVANT/AFP

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    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции

    Маленький Юань Цзы родился в ночь на субботу во французском зоопарке Боваль. Это первая панда, появившаяся на свет на территории Франции. Хуань-Хуань, панда-мама, вынашивала двойню, но один детеныш оказался слабым и умер вскоре после рождения.

    Смотрите также: Близняшки-панды отмечают свой первый день рождения в зоопарке Вены

    Для ухода за животными во Францию приехали ветеринары из китайского центра разведения панд Чэнду (провинция Сычуань). Они останутся здесь на несколько месяцев, чтобы помогать роженице.

    Китай известный "дипломатией панд", предоставил Франции животных в 2012 году на десять лет. В переговорах лично принимали участие на тот моменты лидеры стран Николя Саркози и Ху Цзиньтау. Панды в аренду – символ дружественных отношений между государствами.

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