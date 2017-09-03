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    Фотоленты

    В Одессе громили стройку: с потасовкой и слезоточивым газом

    (обновлено: )141
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    На месте скандальной застройки в Одессе возникла масштабная потасовка
    На месте скандальной застройки в Одессе возникла масштабная потасовка
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    dumskaya.net
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    dumskaya.net
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    dumskaya.net
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    dumskaya.net
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    dumskaya.net
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    dumskaya.net
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    dumskaya.net
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    dumskaya.net
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    dumskaya.net
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    dumskaya.net
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    dumskaya.net
    Столкновения в Одессе
    Столкновения в Одессе
    dumskaya.net
    На месте скандальной застройки в Одессе возникла масштабная потасовка
    На месте скандальной застройки в Одессе возникла масштабная потасовка
    dumskaya.net
    На месте скандальной застройки в Одессе возникла масштабная потасовка
    На месте скандальной застройки в Одессе возникла масштабная потасовка
    dumskaya.net

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    Столкновения в Одессе

    Пресс-секретарь полиции Одесской области Любовь Гордиевская сообщила, что по факту столкновений между активистами и полицейскими на стройке возле знаменитого "дома-стены" в Одессе открыто уголовное дело, передает "112 Украина".

    "По фактам этих событий у памятника архитектуры начато уголовное производство. Это событие квалифицируется по двум статьям – 296 (хулиганство) и 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", – сообщила Гордиевская.

    Она также уточнила, что конфликт произошел из-за строительства особняка возле памятника архитектуры.

    "Ни одного задержанного не было. Правоохранители обеспечивали публичный порядок. Есть двое пострадавших: один полицейский и один активист. На них упал кирпич", – добавила Гордиевская.

    Напомним, днем в воскресенье, 3 сентября, в Одессе произошли столкновения между протестующими и полицией возле знаменитого "дома-стены" в Воронцовском переулке.

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