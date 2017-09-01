Украинский бомонд на школьных линейках Киева

В пятницу, 1 сентября, в День знаний украинские учебные заведения после летних каникул открыли свои двери для школьников. Представители украинской политической элиты, звезды шоу-бизнеса активно делали селфи с детьми и публиковали в сети фото.

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Певец и продюсер Потап вместе с бывшей супругой Ириной Горовой проводил сына в 3 класс. Снимком с дочерью со школьного двора поделилась и украинская актриса Ольга Сумская. Успешного учебного года пожелал украинцам ведущий Александр Педан, поделившись селфи с дочерью.

Его коллега, телеведущий, юморист и волонтер Сергей Притула провел сына на линейку.