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    Фотоленты

    Украинский бомонд на школьных линейках Киева

    Тема:

    День знаний в Украине (48)

    (обновлено: )40801
    Певец Алексей (Потап) с сыном
    Корчак Наталия с сыном
    Семен Семенченко с сыновьями
    Игорь Мосийчук с дочерью
    Ольга Сумская с дочерью
    Александ Педан с дочерью
    Певец Дзидзьо с дочерью
    Сергей Притула с сыном
    Певец Алексей (Потап) с сыном
    Певец Алексей (Потап) с сыном.
    instagram.com/realpotap/
    Корчак Наталия с сыном
    Известный юрист Корчак Наталия с сыном.
    facebook.com/korchaknatalya
    Семен Семенченко с сыновьями
    Нардеп Семен Семенченко с сыновьями.
    facebook.com/dostali.hvatit
    Игорь Мосийчук с дочерью
    Нардеп Игорь Мосийчук с дочерью.
    facebook.com/igor.mosijcuk
    Ольга Сумская с дочерью
    Актриса Ольга Сумская с дочерью.
    instagram.com/olgasumska
    Александ Педан с дочерью
    Телеведущий Александ Педан с дочерью.
    instagram.com/pedanos/
    Певец Дзидзьо с дочерью
    Певец Дзидзьо с дочерью.
    instagram.com/dzidzio
    Сергей Притула с сыном
    Телеведущий Сергей Притула с сыном.
    facebook.com/serhiyprytula

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    Певец Алексей (Потап) с сыном.

    В пятницу, 1 сентября, в День знаний украинские учебные заведения после летних каникул открыли свои двери для школьников. Представители украинской политической элиты, звезды шоу-бизнеса активно делали селфи с детьми и публиковали в сети фото.

    Смотрите также: День знаний в Украине. Маленькие киевляне на улицах города 

    Певец и продюсер Потап вместе с бывшей супругой Ириной Горовой проводил сына в 3 класс. Снимком с дочерью со школьного двора поделилась и украинская актриса Ольга Сумская. Успешного учебного года пожелал украинцам ведущий Александр Педан, поделившись селфи с дочерью.

    Его коллега, телеведущий, юморист и волонтер Сергей Притула провел сына на линейку.

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