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    Фотоленты

    День знаний в Украине. Маленькие киевляне на улицах города

    Тема:

    День знаний в Украине (46)

    (обновлено: )5811
    Школьники на улицах Киева
    Школьники на улицах Киева
    Школьники на улицах Киева
    Школьники на улицах Киева
    Школьники на улицах Киева
    Школьники на улицах Киева
    Школьники на улицах Киева
    Школьники на улицах Киева
    Школьники на улицах Киева
    Школьники на улицах Киева
    Школьники на улицах Киева
    Школьники на улицах Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Школьники на улицах Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Школьники на улицах Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Школьники на улицах Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Школьники на улицах Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Школьники на улицах Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Школьники на улицах Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Школьники на улицах Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Школьники на улицах Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Школьники на улицах Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Школьники на улицах Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Улицы столицы Украины 1 сентября заполонили школьники с родителями. Одетые в праздничные "вышиванки" маленькие украинцы с улыбками идут на встречу с новыми знаниями. 

    Смотрите также: Знать не вредно. Как киевские школы встретили 1 сентября

    Минобразования в новом учебном году решило внедрять новые стандарты обучения в начальной школе и подготовило новые требования к учащимся.

    Согласно указаниям министерства, теперь у первоклашек не будет домашних заданий, дополнительных заданий и оценок, а нагрузка будет расти постепенно. Учителям ведомство даст полную свободу организовывать обучение детей. Среди других нововведений – уроки-сказки и христианская этика.  Немалое внимание уделят и "новой" истории. 

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