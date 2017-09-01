День знаний в Украине. Маленькие киевляне на улицах города

Улицы столицы Украины 1 сентября заполонили школьники с родителями. Одетые в праздничные "вышиванки" маленькие украинцы с улыбками идут на встречу с новыми знаниями.

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Минобразования в новом учебном году решило внедрять новые стандарты обучения в начальной школе и подготовило новые требования к учащимся.

Согласно указаниям министерства, теперь у первоклашек не будет домашних заданий, дополнительных заданий и оценок, а нагрузка будет расти постепенно. Учителям ведомство даст полную свободу организовывать обучение детей. Среди других нововведений – уроки-сказки и христианская этика. Немалое внимание уделят и "новой" истории.