Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне

27 – 28 августа 2017 года улицы Лондона заполонили люди в ярких и эпатажных костюмах. Многие танцовщицы выбрали для карнавала открытые и соблазнительные наряды. Кроме этого, люди демонстрировали и национальные наряды. Отметим, что карнавал проходит в Лондоне с 1966 года.

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Он является абсолютно бесплатным, однако участники фестиваля всегда собираются в местных пабах, продолжая празднования. Динамичные мероприятия состоялись 28 августа. По словам организаторов, первый день карнавала всегда является своеобразной разминкой перед главным шоу.