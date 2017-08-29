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29.08.201721:16
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    Фотоленты

    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне

    (обновлено: )45
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Tolga AKMEN / AFP
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Tolga AKMEN / AFP
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Tolga AKMEN / AFP
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Tolga AKMEN / AFP
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Tolga AKMEN / AFP
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Tolga AKMEN / AFP
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Tolga AKMEN / AFP
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Tolga AKMEN / AFP
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Tolga AKMEN / AFP
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Tolga AKMEN / AFP
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Tolga AKMEN / AFP
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Tolga AKMEN / AFP
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Tolga AKMEN / AFP
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Tolga AKMEN / AFP
    Красочный карнавал Notting Hill в Лондоне
    Tolga AKMEN / AFP

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    27 – 28 августа 2017 года улицы Лондона заполонили люди в ярких и эпатажных костюмах. Многие танцовщицы выбрали для карнавала открытые и соблазнительные наряды. Кроме этого, люди демонстрировали и национальные наряды. Отметим, что карнавал проходит в Лондоне с 1966 года.

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    Он является абсолютно бесплатным, однако участники фестиваля всегда собираются в местных пабах, продолжая празднования. Динамичные мероприятия состоялись 28 августа. По словам организаторов, первый день карнавала всегда является своеобразной разминкой перед главным шоу.

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