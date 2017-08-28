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    Фотоленты

    Метаморфозы Юлии Тимошенко: от жгучей брюнетки до "Матери Драконов"

    (обновлено: )44905
    Юлия Тимошенко на праздновании 50-летия Всемирного Конгресса Украинцев
    Юлия Тимошенко на праздновании 50-летия Всемирного Конгресса Украинцев
    Юлия Тимошенко в Ровном
    Юлия Тимошенко
    Юлия Тимошенко
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Юлия Тимошенко
    Юлия Тимошенко
    Юлия Тимошенко на заседании Верховной Рады
    Юлия Тимошенко и Тигрюля
    На Софийской площади прошел молебен за Надежду Савченко
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Юлия Тимошенко
    Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко
    Юлия Тимошенко
    Юлия Тимошенко
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Юлия Тимошенко на праздновании 50-летия Всемирного Конгресса Украинцев
    facebook.com/YuliaTymoshenko
    Юлия Тимошенко на праздновании 50-летия Всемирного Конгресса Украинцев
    facebook.com/YuliaTymoshenko/
    Юлия Тимошенко в Ровном
    facebook.com/YuliaTymoshenko
    Юлия Тимошенко
    Экс-премьер Украины, кандидат в президенты Юлия Тимошенко на пресс-конференции.
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк
    Юлия Тимошенко
    Юлия Тимошенко
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Юлия Тимошенко
    Экс-премьер Украины и лидер партии "БЮТ-Батькивщина" Юлия Тимошенко.
    RIA News Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк
    Юлия Тимошенко
    Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк
    Юлия Тимошенко на заседании Верховной Рады
    Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной Рады Украины.
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк
    Юлия Тимошенко и Тигрюля
    Юлия Тимошенко и Тигрюля.
    УНИАН
    На Софийской площади прошел молебен за Надежду Савченко
    На Софийской площади прошел молебен за Надежду Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Сайт партии "Батькивщина"
    Юлия Тимошенко
    Юлия Тимошенко
    REUTERS Gleb Garanich
    Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко
    Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко
    tymoshenko.ua
    Юлия Тимошенко
    Юлия Тимошенко.
    REUTERS Gleb Garanich
    Юлия Тимошенко
    Юлия Тимошенко
    Facebook Юлии Тимошенко
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    facebook.com/YuliaTymoshenko
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Фото из открытых источников

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    На Всемирном конгрессе украинцев, который состоялся в Киеве в субботу, 26 августа, Юлия Тимошенко предстала в новом образе. В социальных сетях ее тут же назвали "Матерью Драконов" (прозвище одной из героинь сериала "Игра престолов" Дейенерис Таргариен, которая носила похожую прическу).

    За 20 лет в политике Юлия Тимошенко не раз меняла свой стиль и образ, чем вызывала бурную реакцию общественности. Была она и жгучей брюнеткой с длинными распущенными волосами, была и пепельной блондинкой, а ее знаменитая коса стала известна далеко за пределами нашей страны.

    Смотрите также: Церемония MTV Video Music Awards: эффектные наряды, золото и доллары

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