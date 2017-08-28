Метаморфозы Юлии Тимошенко: от жгучей брюнетки до "Матери Драконов"

На Всемирном конгрессе украинцев, который состоялся в Киеве в субботу, 26 августа, Юлия Тимошенко предстала в новом образе. В социальных сетях ее тут же назвали "Матерью Драконов" (прозвище одной из героинь сериала "Игра престолов" Дейенерис Таргариен, которая носила похожую прическу).

За 20 лет в политике Юлия Тимошенко не раз меняла свой стиль и образ, чем вызывала бурную реакцию общественности. Была она и жгучей брюнеткой с длинными распущенными волосами, была и пепельной блондинкой, а ее знаменитая коса стала известна далеко за пределами нашей страны.

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