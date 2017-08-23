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    Фотоленты

    Огромная домашняя ящерица, которая любит обниматься, взорвала сеть

    (обновлено: )344
    instagram.com/macgyverlizard/
    instagram.com/macgyverlizard/
    instagram.com/macgyverlizard/
    instagram.com/macgyverlizard/
    instagram.com/macgyverlizard/
    instagram.com/macgyverlizard/
    instagram.com/macgyverlizard/
    instagram.com/macgyverlizard/
    instagram.com/macgyverlizard/
    instagram.com/macgyverlizard/
    instagram.com/macgyverlizard/
    instagram.com/macgyverlizard/
    instagram.com/macgyverlizard/
    instagram.com/macgyverlizard/

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    Кому йоркширские терьеры и милые чихуа-хуа, а кому и огромная толстая ящерица, которую сложно назвать привлекательной, а нежно прижать к себе — и подавно.

    Кот-гурман стал звездой интернета
    instagram.com/rinne172
    Кот-гурман стал звездой интернета

    Американцы Скотт и Айс завели ящерицу — аргентинского красного тегу — и очень ее полюбили. Сейчас их питомец весит уже 9 килограмм, а его образу жизни могут позавидовать даже многие люди.

    По признанию хозяев, из-за больших размеров тегу невозможно содержать в клетке, а строительство специального вольера обошлось в $400. Кроме того, этот вид ящериц все время ест, предпочитая мясо. Так что содержать эту рептилию — довольно дорогое удовольствие.

    Впрочем, питомец Скотта и Айс пользуется такой большой популярностью, что хозяева завели ему аккаунты в Instagram, Facebook, YouTube и даже в LinkedIn, где регулярно делятся фото и информацией о жизни ящерицы.

    Ранее сообщалось, что недалеко от площади Героев в Тбилиси, пострадавшем после наводнения, был обнаружен крокодил, который сбежал из разрушенного местного зоопарка.

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