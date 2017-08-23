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23.08.201712:23
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    Фотоленты

    Украина празднует День флага

    Тема:

    Киев готовится ко Дню Независимости Украины (22)

    (обновлено: )2501
    Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии поднятия Государственного Флага на Софийской площади, в Киеве, 23 августа 2017 г.
    День Государственного Флага Украины 2017
    День Государственного Флага Украины 2017
    День Государственного Флага Украины 2017
    День Государственного Флага Украины 2017
    День Государственного Флага Украины 2017
    День Государственного Флага Украины 2017
    Супруга Президента Украины Марина Порошенко во время торжеств по случаю Дня Государственного Флага Украины, на Софийской площади, в Киеве, 23 августа 2017 г.
    Супруга Президента Украины Марина Порошенко с детьми, председатель ВРУ Андрей Парубий и премьер-министр Украины Владимир Гройсман (слева направо) во время церемонии поднятия Государственного Флага на Софийской площади, в Киеве, 23 августа 2017 г.
    Президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю Дня Государственного Флага Украины на Софийской площади, в Киеве, 23 августа 2017 г.
    Флаг Украины на здании АПУ
    Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии поднятия Государственного Флага на Софийской площади, в Киеве, 23 августа 2017 г.
    УНИАН
    День Государственного Флага Украины 2017
    REUTERS Gleb Garanich
    День Государственного Флага Украины 2017
    REUTERS Gleb Garanich
    День Государственного Флага Украины 2017
    REUTERS Gleb Garanich
    День Государственного Флага Украины 2017
    REUTERS Gleb Garanich
    День Государственного Флага Украины 2017
    REUTERS Gleb Garanich
    День Государственного Флага Украины 2017
    REUTERS Gleb Garanich
    Супруга Президента Украины Марина Порошенко во время торжеств по случаю Дня Государственного Флага Украины, на Софийской площади, в Киеве, 23 августа 2017 г.
    УНИАН
    Супруга Президента Украины Марина Порошенко с детьми, председатель ВРУ Андрей Парубий и премьер-министр Украины Владимир Гройсман (слева направо) во время церемонии поднятия Государственного Флага на Софийской площади, в Киеве, 23 августа 2017 г.
    УНИАН
    Президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю Дня Государственного Флага Украины на Софийской площади, в Киеве, 23 августа 2017 г.
    УНИАН
    Флаг Украины на здании АПУ
    УНИАН

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    Украина празднует День флага. Торжественное поднятие национального флага во главе с президентом Украины Петром Порошенко состоялось сегодня, 23 августа.

    В Днепре к празднику приготовились заранее. Там еще накануне вывесили 300 сине-желтых флагов на здании мэрии. Флаги там — в каждом окне.

    Смотрите также: В поисках советских флагов. "Самооборона" Одессы наведалась в село Кучурган

    Ночью флаг вывесили и в Харькове — на здании облгосадминистрации. И размеры тамошнего национального символа впечатляют. Длина крупнейшего харьковского флага — больше 30 метров, и собой он закрывает треть здания.

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