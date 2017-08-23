Украина празднует День флага. Торжественное поднятие национального флага во главе с президентом Украины Петром Порошенко состоялось сегодня, 23 августа.

В Днепре к празднику приготовились заранее. Там еще накануне вывесили 300 сине-желтых флагов на здании мэрии. Флаги там — в каждом окне.

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Ночью флаг вывесили и в Харькове — на здании облгосадминистрации. И размеры тамошнего национального символа впечатляют. Длина крупнейшего харьковского флага — больше 30 метров, и собой он закрывает треть здания.