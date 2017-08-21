В Житомирской области горит заповедный лес

В Житомирской области продолжается тушение пожара на территории "Полесского природного заповедника", сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 10:00 21 августа площадь пожара на территории "Полесского природного заповедника" остается в пределах 120 га.

К тушению пожара привлечены пожарная авиация — вертолет Ми-8 с водосливным устройством и два пожарных самолета АН-32 П), которые сбросили в эпицентр пожара 38 тонн воды.

Специалисты держат по периметру огонь, чтобы не допустить его распространения за пределы указанной площади. Сейчас ощущаются сильные порывы ветра северо-западного направления, что не дает возможности пожарной авиации подняться в воздух. Расстояние до границы с Республикой Беларусь остается в пределах 1,5 км.

Всего на ликвидацию последствий лесного пожара привлечены 218 человек и 40 единиц техники.

Напомним, в Днепре в понедельник утром на Набережной Победы загорелся аквапарк "Happy Day".