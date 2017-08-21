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21.08.201713:27
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    Фотоленты

    В Житомирской области горит заповедный лес

    (обновлено: )14
    В Житомирской области горит заповедный лес
    В Житомирской области горит заповедный лес
    В Житомирской области горит заповедный лес
    В Житомирской области горит заповедный лес
    В Житомирской области горит заповедный лес
    В Житомирской области горит заповедный лес
    В Житомирской области горит заповедный лес
    В Житомирской области горит заповедный лес
    В Житомирской области горит заповедный лес
    zhytomyr.dsns.gov.ua
    В Житомирской области горит заповедный лес
    zhytomyr.dsns.gov.ua
    В Житомирской области горит заповедный лес
    zhytomyr.dsns.gov.ua
    В Житомирской области горит заповедный лес
    zhytomyr.dsns.gov.ua
    В Житомирской области горит заповедный лес
    zhytomyr.dsns.gov.ua
    В Житомирской области горит заповедный лес
    zhytomyr.dsns.gov.ua
    В Житомирской области горит заповедный лес
    zhytomyr.dsns.gov.ua
    В Житомирской области горит заповедный лес
    zhytomyr.dsns.gov.ua

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    В Житомирской области продолжается тушение пожара на территории "Полесского природного заповедника", сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    Масштабный пожар со взрывами на Мирном
    informator.dp.ua
    Появились фото масштабного пожара в Днепре

    По состоянию на 10:00 21 августа площадь пожара на территории "Полесского природного заповедника" остается в пределах 120 га.

    К тушению пожара привлечены пожарная авиация — вертолет Ми-8 с водосливным устройством и два пожарных самолета АН-32 П), которые сбросили в эпицентр пожара 38 тонн воды.

    Специалисты держат по периметру огонь, чтобы не допустить его распространения за пределы указанной площади. Сейчас ощущаются сильные порывы ветра северо-западного направления, что не дает возможности пожарной авиации подняться в воздух. Расстояние до границы с Республикой Беларусь остается в пределах 1,5 км.

    Всего на ликвидацию последствий лесного пожара привлечены 218 человек и 40 единиц техники.

    Напомним, в Днепре в понедельник утром на Набережной Победы загорелся аквапарк "Happy Day".

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