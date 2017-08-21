наверх
21.08.201713:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Сильная духом. Модель с протезом руки сразила Instagram

    (обновлено: )329
    instagram.com/rebekahmarine
    instagram.com/rebekahmarine
    instagram.com/rebekahmarine
    instagram.com/rebekahmarine
    instagram.com/rebekahmarine
    instagram.com/rebekahmarine
    instagram.com/rebekahmarine
    instagram.com/rebekahmarine
    instagram.com/rebekahmarine
    instagram.com/rebekahmarine
    instagram.com/rebekahmarine
    instagram.com/rebekahmarine
    instagram.com/rebekahmarine
    instagram.com/rebekahmarine

    Рекомендуем

    В Житомирской области горит заповедный лесВ Житомирской области горит заповедный лес13:17 21.08.2017
    Надоели блондинки. Новой избранницей Ди Каприо стала 23-летняя модель12:45 21.08.2017
    Красноярск затопило, введен режим ЧСПотоп в Красноярске: машины-"утопленники", лодки на улицах и режим ЧС11:11 21.08.2017
    Камера, в которой сидел убийца сотрудницы Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017Кадры из СИЗО, где заключенный расчленил инспектора: камера убийцы04:44 21.08.2017
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в КрымЧем Путин занимался в Крыму20:32 20.08.2017
    В Изюме открыли мурал с изображением Джона ЛеннонаОткрытие мурала с изображением Джона Леннона13:48 20.08.2017
    Тату на ушной раковинеПирсинга им мало! Новый тренд: тату на ушной раковине09:23 20.08.2017
    Еж и шедевры живописи, или как сделать питомца знаменитымЕж и шедевры живописи, или Как сделать питомца знаменитым05:21 20.08.2017
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные анимеОтец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме00:19 20.08.2017
    Все фотоленты

    Ребекка Марин из Нью-Джерси родилась без правого предплечья. Из-за отсутствия руки модельные агентства отказывались работать с Марин, но после того, как девушка установила бионический протез, несколько агентств заключили с ней контракты.

    Китайская модель Кина Шэнь с фарфоровым лицом
    instagram.com/kinashen
    Китайская модель Кина Шэнь с "фарфоровым" лицом

    После того, как Ребекка приняла участие в нью-йоркской неделе моды, популярность ее Instagram резко пошла в гору, а затем появились новые заказы и контракты.

    Сама Ребекка мотивирует своих подписчиков не сдаваться и идти вперед к своей цели, даже если ты инвалид.

    Ранее сообщалось, что о модели Наташе Энциноза, которая обрела мировую известность благодаря выдающейся фигуре: обхват одного бедра девушки равен 66 сантиметрам, что превосходит объем ее талии. Выглядит модель впечатляюще, что и привлекает огромное число подписчиков в ее аккаунт в Instagram.

    Смотрите также: Пригодится в хозяйстве: енот Семен любит стирать и есть вафли 

    Ссылки по теме:
    Теги: