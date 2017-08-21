Сильная духом. Модель с протезом руки сразила Instagram

Ребекка Марин из Нью-Джерси родилась без правого предплечья. Из-за отсутствия руки модельные агентства отказывались работать с Марин, но после того, как девушка установила бионический протез, несколько агентств заключили с ней контракты.

После того, как Ребекка приняла участие в нью-йоркской неделе моды, популярность ее Instagram резко пошла в гору, а затем появились новые заказы и контракты.

Сама Ребекка мотивирует своих подписчиков не сдаваться и идти вперед к своей цели, даже если ты инвалид.

Ранее сообщалось, что о модели Наташе Энциноза, которая обрела мировую известность благодаря выдающейся фигуре: обхват одного бедра девушки равен 66 сантиметрам, что превосходит объем ее талии. Выглядит модель впечатляюще, что и привлекает огромное число подписчиков в ее аккаунт в Instagram.

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