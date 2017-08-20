Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме

Французский художник Томас Ромен (Thomas Romain) имеет более 39 тысяч подписчиков в сети Instagram.

"Я создатель анимации, живущий в Токио. Я люблю своих сыновей и их рисунки. Мы вместе создаем произведения искусства", — написал Томас а своей странице, которая имеет успех у пользователей.

Смотрите также: Художник создал робота-трансформера из "Запорожцев"

Он является французским художником аниме, а все его лучшие идеи исходят от сыновей.

Работая вместе в том, что он называет мастерской дизайна "Отец и сын", Томас и его дети придумывают ассортимент смешных, жутких, а иногда и совершенно странных существ. На самом деле, задача придумывать лежит на детях, а Томас потом добавляет свое профессиональное прикосновение.