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    Фотоленты

    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме

    76
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    thomasintokyo
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    thomasintokyo
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    thomasintokyo
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    thomasintokyo
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    thomasintokyo
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    thomasintokyo
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    thomasintokyo
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    thomasintokyo
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    thomasintokyo
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    thomasintokyo
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    thomasintokyo
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    thomasintokyo
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    thomasintokyo
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    thomasintokyo
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    thomasintokyo
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    thomasintokyo
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    thomasintokyo

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    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме

    Французский художник Томас Ромен (Thomas Romain) имеет более 39 тысяч подписчиков в сети Instagram.

    "Я создатель анимации, живущий в Токио. Я люблю своих сыновей и их рисунки. Мы вместе создаем произведения искусства", — написал Томас а своей странице, которая имеет успех у пользователей.

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    Он является французским художником аниме, а все его лучшие идеи исходят от сыновей.

    Работая вместе в том, что он называет мастерской дизайна "Отец и сын", Томас и его дети придумывают ассортимент смешных, жутких, а иногда и совершенно странных существ. На самом деле, задача придумывать лежит на детях, а Томас потом добавляет свое профессиональное прикосновение.

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