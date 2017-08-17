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17.08.201718:34
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    Фотоленты

    Фотоитоги 17 августа: стрельба и попытка самоубийства в центре Киева, разборки в Одессе

    Тема:

    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа (220)

    (обновлено: )56
    Стрельба в Шевченковском районе Киева
    Мужчина угрожает самоубийством в Киеве, 17 августа 2017
    Противостояние националистов в центре Одессы, 17 августа 2017
    В Житомирской области СБУ изъяла более 100 кг янтаря на 5 млн грн
    В Киеве неизвестные в масках принудительно остановили трамвай, после чего разрисовали его
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости
    Пожар на рынке фруктов и овощей в Глазго, Шотландия
    Футболисты мадридского Реала победили Барселону во втором матче за Суперкубок Испании по футболу и стали обладателями трофея. Встреча, прошедшая в среду вечером в Мадриде, завершилась победой Реала со счетом 2:0. В составе хозяев голы забили Марко Асенсио (4-я минута) и Карим Бензема (39).
    В Индии за несколько дней в результате наводнений погибли более 100 человек. В штате Ассам, по последним данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям (NDMA), погибли 20 человек. Около 183 тысяч человек по-прежнему находятся в палаточных городках.
    В Индонезии отмечают День Независимости
    Столкновения полицейских и студентов в Гондурасе
    Стрельба в Шевченковском районе Киева
    Стрельба в Шевченковском районе Киева.
    Оксана Блищик / facebook
    Мужчина угрожает самоубийством в Киеве, 17 августа 2017
    Мужчина угрожает самоубийством в Киеве, 17 августа 2017.
    facebook.com/mykhailo.omelian
    Противостояние националистов в центре Одессы, 17 августа 2017
    Противостояние националистов в центре Одессы, 17 августа 2017.
    Думская.net
    В Житомирской области СБУ изъяла более 100 кг янтаря на 5 млн грн
    В Житомирской области СБУ изъяла более 100 кг янтаря на 5 млн грн.
    СБУ
    В Киеве неизвестные в масках принудительно остановили трамвай, после чего разрисовали его
    В Киеве неизвестные в масках принудительно остановили трамвай, после чего разрисовали его.
    kpt.kiev.ua
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    В этом году военная техника не выйдет на Крещатик, однако новейшие ее образцы будут выставлены для осмотра на Михайловской площади.
    УНИАН
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости.
    censor.online / YouTube
    Пожар на рынке фруктов и овощей в Глазго, Шотландия
    Пожар на рынке фруктов и овощей в Глазго, Шотландия.
    REUTERS Chris McManus
    Футболисты мадридского Реала победили Барселону во втором матче за Суперкубок Испании по футболу и стали обладателями трофея. Встреча, прошедшая в среду вечером в Мадриде, завершилась победой Реала со счетом 2:0. В составе хозяев голы забили Марко Асенсио (4-я минута) и Карим Бензема (39).
    Футболисты мадридского "Реала" победили "Барселону" во втором матче за Суперкубок Испании по футболу и стали обладателями трофея. Встреча, прошедшая в среду вечером в Мадриде, завершилась победой "Реала" со счетом 2:0. В составе хозяев голы забили Марко Асенсио (4-я минута) и Карим Бензема (39).
    JAVIER SORIANO / AFP
    В Индии за несколько дней в результате наводнений погибли более 100 человек. В штате Ассам, по последним данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям (NDMA), погибли 20 человек. Около 183 тысяч человек по-прежнему находятся в палаточных городках.
    В Индии за несколько дней в результате наводнений погибли более 100 человек. В штате Ассам, по последним данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям (NDMA), погибли 20 человек. Около 183 тысяч человек по-прежнему находятся в палаточных городках.
    STR / AFP
    В Индонезии отмечают День Независимости
    В Индонезии отмечают День Независимости.
    GOH Chai Hin / AFP
    Столкновения полицейских и студентов в Гондурасе
    Столкновения полицейских и студентов в Гондурасе.
    ORLANDO SIERRA / AFP

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    Стрельба в Шевченковском районе Киева.

    Полицейские разыскивают злоумышленника, который, по словам свидетелей, устроил стрельбу в Шевченковском районе Киева, в результате которой получил ранения мужчина, сообщила в четверг пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

    Мужчина получил ранение в результате стрельбы на улице Зоологической в Киеве, а нападавших было несколько. Раненный мужчина — частный предприниматель. По информации врачей, у пострадавшего два огнестрельных ранения, его доставили в больницу. По словам свидетелей, прозвучало несколько выстрелов, нападавшие пытались отобрать у мужчины сумку с деньгами. Проводится осмотр места происшествия, полиция общается со свидетелями и очевидцами, чтобы установить обстоятельства совершения преступления.

    Читайте также: Стрельба на Троещине с участием нардепа Мельничука. Соцсети разобрались

    Мужчина, который всю первую половину дня в центре Киева в гостинице "Крещатик" грозил совершить самоубийство, объяснил свой поступок. Мужчина сказал, что его зовут Тимур Кириллов и признался, что его якобы хотят убить. Он также заявил, что в Донбассе "нет российских войск".

    Ранее в СМИ появились фотографии мужчины, который угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы "Крещатик". Сообщалось, что мужчина является россиянином и требует встречи с генконсулом РФ. Он периодически курит и общается с работниками отеля.

    Читайте также: Вы хотите песен? Нет, денег. Скандал с Билык и не только

    К главе "Совета общественной безопасности" Марку Гордиенко пришли оппоненты из нескольких "патриотических организаций", сообщает "Думская". 

    Собралось примерно по 40 человек с каждой стороны. В числе противников Гордиенко – атаман "Черноморского гайдамацкого соединения" Сергей Гуцалюк и сторонники арестованного главы организации "Украина – это мы" Виталия Голодка. Последние обвиняют Гордиенко в "помощи сепаратистам, мошенничестве и бандитизме".

    В ходе словесных перепалок одна из сторон кинула бананы — через мгновение фрукты полетели обратно.

    Аналогичные стычки в Одессе прошли в середине июля. До этого разборки возникли в связи с концертом певицы Ирины Билык в Одессе. В итоге выступление состоялось.

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