Фотоитоги 17 августа: стрельба и попытка самоубийства в центре Киева, разборки в Одессе

Полицейские разыскивают злоумышленника, который, по словам свидетелей, устроил стрельбу в Шевченковском районе Киева, в результате которой получил ранения мужчина, сообщила в четверг пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

Мужчина получил ранение в результате стрельбы на улице Зоологической в Киеве, а нападавших было несколько. Раненный мужчина — частный предприниматель. По информации врачей, у пострадавшего два огнестрельных ранения, его доставили в больницу. По словам свидетелей, прозвучало несколько выстрелов, нападавшие пытались отобрать у мужчины сумку с деньгами. Проводится осмотр места происшествия, полиция общается со свидетелями и очевидцами, чтобы установить обстоятельства совершения преступления.

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Мужчина, который всю первую половину дня в центре Киева в гостинице "Крещатик" грозил совершить самоубийство, объяснил свой поступок. Мужчина сказал, что его зовут Тимур Кириллов и признался, что его якобы хотят убить. Он также заявил, что в Донбассе "нет российских войск".

Ранее в СМИ появились фотографии мужчины, который угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы "Крещатик". Сообщалось, что мужчина является россиянином и требует встречи с генконсулом РФ. Он периодически курит и общается с работниками отеля.

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К главе "Совета общественной безопасности" Марку Гордиенко пришли оппоненты из нескольких "патриотических организаций", сообщает "Думская".

Собралось примерно по 40 человек с каждой стороны. В числе противников Гордиенко – атаман "Черноморского гайдамацкого соединения" Сергей Гуцалюк и сторонники арестованного главы организации "Украина – это мы" Виталия Голодка. Последние обвиняют Гордиенко в "помощи сепаратистам, мошенничестве и бандитизме".

В ходе словесных перепалок одна из сторон кинула бананы — через мгновение фрукты полетели обратно.

Аналогичные стычки в Одессе прошли в середине июля. До этого разборки возникли в связи с концертом певицы Ирины Билык в Одессе. В итоге выступление состоялось.