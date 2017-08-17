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    Фотоленты

    Роберт Де Ниро отмечает день рождения. Яркие моменты из жизни актера

    (обновлено: )45
    69-й Каннский фестиваль. День пятый
    69-й Каннский фестиваль. День пятый
    Роберт Де Ниро с Сильвестром Сталлоне
    Роберт Де Ниро
    Мишель Пфайффер, Роберт Де Ниро и Диана Агрон
    Роберт де Ниро
    Роберт Де Ниро
    Роберт Де Ниро
    Роберт Де Ниро
    Роберт Де Ниро
    Роберт Де Ниро
    Роберт Де Ниро
    Роберт Де Ниро
    Роберт Де Ниро
    Роберт Де Ниро
    Роберт Де Ниро
    Роберт Де Ниро
    Роберт Де Ниро
    69-й Каннский фестиваль. День пятый
    Актер Роберт Де Ниро на фотосессии фильма Хонатана Якубовича "Каменные кулаки" (Hands of Stone) в рамках 69-го Каннского кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    69-й Каннский фестиваль. День пятый
    Актеры Эдгар Рамирес, режиссер Хонатан Якубович и актеры Роберт Де Ниро и его супруга Грейс Хайтауэр, панамский боксер Роберто Чаво Дюран (слева направо) на красной дорожке фильма "Каменные кулаки" (Hands of Stone) в рамках 69-го Каннского кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Роберт Де Ниро с Сильвестром Сталлоне
    Актер Роберт Де Ниро (R) позирует с актером Сильвестром Сталлоне во время фоторепортажа с фильмом «Греческий матч»
    TIZIANA FABI / AFP
    Роберт Де Ниро
    Президент США Барак Обама представляет актера Роберта Де Ниро с президентской медалью «Свобода», самой высокой гражданской честью нации
    Nicholas Kamm / AFP
    Мишель Пфайффер, Роберт Де Ниро и Диана Агрон
    Американская актриса Мишель Пфайффер, американский актер Роберт Де Ниро и актриса США Диана Агрон на премьере фильма «Малавита» («Семья»),
    PIERRE ANDRIEU / AFP
    Роберт де Ниро
    Американский актер Роберт де Ниро принял участие в пресс-конференции для презентации фильма «Король комедии» режиссера США Мартина Скорсезе 07 мая 1983 года во время Каннского международного кинофестиваля
    RALPH GATTI / AFP
    Роберт Де Ниро
    Роберт Де Ниро позирует в фотокомнате на 68-й ежегодной премии «Золотой глобус» в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, 16 января 2011 года
    VALERIE MACON / AFP
    Роберт Де Ниро
    Кадр из фильма "Крестный отец 2"
    Paramount Pictures/The Coppola Company (1974)
    Роберт Де Ниро
    Кадр из фильма "Однажды в Америке"
    Warner Bros. (1984)
    Роберт Де Ниро
    Кадр из фильма "Таксист"
    Кинокомпания Columbia Pictures
    Роберт Де Ниро
    Кадр из фильма "Схватка"
    filmz.ru
    Роберт Де Ниро
    «Таксист», 1976
    кадр: Columbia Pictures Corporation
    Роберт Де Ниро
    «Плутовство», 1997
    кадр: Baltimore Pictures
    Роберт Де Ниро
    «Большие надежды», 1998
    кадр: Art Linson Productions
    Роберт Де Ниро
    Роберт Де Ниро
    Кадр из фильма "Любовь: Инструкция по применению"
    kinofilms.ua
    Роберт Де Ниро
    Профессионал (2011)
    kinofilms.ua
    Роберт Де Ниро
    Анализируй то, 2002

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    Актер Роберт Де Ниро на фотосессии фильма Хонатана Якубовича "Каменные кулаки" (Hands of Stone) в рамках 69-го Каннского кинофестиваля.

    В четверг, 17 августа, легендарный американский актер Роберт Де Ниро отмечает 74-й день рождения.

    Де Ниро родился в семье творческой богемы, вырос в итальянском квартале на Манхэттене в США. С детства обожал кино.

    В 10 лет состоялся его артистический дебют, когда он исполнил роль трусливого Льва в школьной постановке сказки "Удивительный волшебник из страны Оз".  Первой его работой в кино был эпизод в фильме Брайана Де Пальмы "Свадебная вечеринка" (1963 год). Настоящий успех пришел к Де Ниро в 1973 году, когда он снялся в фильме "Бей в барабан медленно", где он сыграл бейсболиста Брюса Пирсона.

    В 1974 году он снялся в знаменитом "Крестном отце" — это был его триумф. За роль дона Вито Роберт Де Ниро получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.  

    За свою карьеру в кино Де Ниро исполнил около сотни ролей. Сейчас актер продолжает активно работать.

    В 2016 году вышли фильмы с ним: "Каменные кулаки", "Дедушка легкого поведения", "Кондитерская" и "Комик".

    Роберт Де Ниро — обладатель премий "Золотой глобус" и "Оскар" (1975 и 1981 годы). 

    У актера пятеро детей.

    Напомним, 26 июля, известный британский актер Джейсон Стэйтем отметил 50-летие.

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