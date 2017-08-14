Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне

Организаторы чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне устроили в заключительный день турнира после всех финалов специальную церемонию в честь восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта. Ямайский спринтер совершил круг почета по олимпийскому стадиону Лондона. Зрители приветствовали его стоя.

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Болт ранее заявил, что лондонский чемпионат мира станет для него последним в карьере. Однако завоевать золото чемпионата мира-2017 ему не удалось. На стометровке Болт стал третьим, а в эстафете 4х100 метров не сумел закончить последний этап из-за травмы.