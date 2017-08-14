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14.08.201705:46
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    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне

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    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Бег на 100 м с препятствиями.
    REUTERS Dylan Martinez
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Финал бега 100 м с барьерами. Представительница Австралии
    REUTERS Lucy Nicholson
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    100 метров с барьерами. Медики оказывают помощь бегунье Деборе Джон из Тринидада и Тобаго помощью после падения.
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Бег 100 м. Соревнования десятиборцев.
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Прыжки в высоту. Представитель Китая
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Прыжки в длину. Норвежский спортсмен
    REUTERS Dylan Martinez
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Соревнования по прыжкам в длину. Представитель Алжира.
    REUTERS Dylan Martinez
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Тройной прыжок. Представитель Азербайджана
    REUTERS Dylan Martinez
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Финал тройного прыжка. Спортсмен из Кубы
    REUTERS Dylan Martinez
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Метание копья. Представитель Эстонии
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Квалификация в прыжках в высоту. Американская спортсменка
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Реакция победителя из Норвегии в финальном забеге на 400 метров у мужчин.
    REUTERS Lucy Nicholson
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Финальные соревнования в секторе метания ядра. Китайский спортсмен.
    REUTERS Dylan Martinez
    Самые яркие моменты чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне
    Забег на 3000 метров среди женщин.
    REUTERS Kai Pfaffenbach

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    Бег на 100 м с препятствиями.

    Организаторы чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне устроили в заключительный день турнира после всех финалов специальную церемонию в честь восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта. Ямайский спринтер совершил круг почета по олимпийскому стадиону Лондона. Зрители приветствовали его стоя.

    Смотрите также: Роковое невезение Болта в Лондоне: травма в финале эстафеты 

    Болт ранее заявил, что лондонский чемпионат мира станет для него последним в карьере. Однако завоевать золото чемпионата мира-2017 ему не удалось. На стометровке Болт стал третьим, а в эстафете 4х100 метров не сумел закончить последний этап из-за травмы.

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