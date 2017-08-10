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10.08.201715:31
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    Фотоленты

    Друзья и коллеги провели в последний путь Ирину Бережную

    68510
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Коллеги, родственники и друзья Ирины Бережной, погибшей в автокатастрофе, провели экс-нардепа в последний путь. Попрощаться с Бережной пришли Дмитрий Добкин, Нестор Шуфрич, бывший ректор Национального университета государственной налоговой службы Петр Мельник, главред издания "Страна.uа" Игорь Гужва, режиссер Алан Бадоев.

    Смотрите также: В Киеве простились с Ириной Бережной

    Ранее сообщалось, что в центре Киева в четверг, 10 августа, проходило прощание с бывшим народным депутатом Верховной Рады от Партии регионов Ириной Бережной, которая разбилась в автокатастрофе в Хорватии.

    Ирина Бережная разбилась в автокатастрофе близ города Задар в Хорватии. В машине также находились водитель, который погиб на месте инцидента, и дочь Бережной, девочка осталась жива.

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