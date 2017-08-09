Эксклюзивный и экстремальный: суперкар McLaren выставили на продажу

На продажу выставили редкую экстремальную трековую модель McLaren P1 GTR, которую раньше мог приобрести не каждый, кто имел достаточно денег.

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Желто-черное авто, которое выпустили в этом году, имеет пробег в 203 км и обойдется потенциальному покупателю в 3,3 миллиона долларов. Модель из лимитированной серии, в которой всего 58 экземпляров, сначала могли приобрести только владельцы супергибрида McLaren P1.

Объявления о продаже выставила фирма из Нидерландов, которая обещает, что трековый суперкар можно подготовить для легального использования на обычных дорогах и вызвать завистливые взгляды других автолюбителей.