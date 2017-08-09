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    Фотоленты

    Эксклюзивный и экстремальный: суперкар McLaren выставили на продажу

    86
    Новый McLaren эксклюзивной серии
    Новый McLaren эксклюзивной серии
    Новый McLaren эксклюзивной серии
    Новый McLaren эксклюзивной серии
    Новый McLaren эксклюзивной серии
    Новый McLaren эксклюзивной серии
    Новый McLaren эксклюзивной серии
    Новый McLaren эксклюзивной серии
    Новый McLaren эксклюзивной серии
    Новый McLaren эксклюзивной серии
    amesedition.com
    Новый McLaren эксклюзивной серии
    jamesedition.com
    Новый McLaren эксклюзивной серии
    jamesedition.com
    Новый McLaren эксклюзивной серии
    jamesedition.com
    Новый McLaren эксклюзивной серии
    jamesedition.com
    Новый McLaren эксклюзивной серии
    jamesedition.com
    Новый McLaren эксклюзивной серии
    jamesedition.com
    Новый McLaren эксклюзивной серии
    jamesedition.com
    Новый McLaren эксклюзивной серии
    jamesedition.com

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    На продажу выставили редкую экстремальную трековую модель McLaren P1 GTR, которую раньше мог приобрести не каждый, кто имел достаточно денег.

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    Желто-черное авто, которое выпустили в этом году, имеет пробег в 203 км и обойдется потенциальному покупателю в 3,3 миллиона долларов. Модель из лимитированной серии, в которой всего 58 экземпляров, сначала могли приобрести только владельцы супергибрида McLaren P1.

    Объявления о продаже выставила фирма из Нидерландов, которая обещает, что трековый суперкар можно подготовить для легального использования на обычных дорогах и вызвать завистливые взгляды других автолюбителей.

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