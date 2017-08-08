"Человеке дождя" Дастин Хоффман отмечает 80-летие

Дастин Хоффман отмечает в этот вторник день рождения — ему исполнилось 80 лет.

Актер родился 8 августа 1937 года в Лос-Анджелесе, его родители – потомки еврейских эмигрантов из Восточной Европы: Украины, Польши и Румынии.

Известно, что мать Хоффмана Лилиан была джазовой пианисткой, а отец Гарри сменил за жизнь десятки профессий. Семья Хоффманов проживала в Лос-Анджелесе.

В 12 лет Дастин участвовал в школьном спектакле, но роль его была незначительной, и его подговорили завершить спектакль фразой "Храни нас всех Бог, черт побери!", чтобы его запомнили. В итоге его исключили из школы. Потом его перевели в другую школу, он играл на пианино, занимался теннисом и продавал утренние газеты. Когда же Хоффману исполнилось 20 лет, он решил ехать в Нью-Йорк и там осваивать актерское ремесло.

После обучения в "Актерской студии" у Ли Страсберга актер отправился завоевывать Бродвей и имел там немалый успех, причем даже в не очень удачных спектаклях неизменно критики отмечали игру Хоффмана.

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С 1966 года он начинает сниматься в кино, сначала в эпизодических ролях, а вскоре и в главных.

В копилке актера множество ролей в замечательных фильмах, таких как "Выпускник", "Полуночный ковбой", "Вся президентская рать", "Тутси". Наибольшую славу Хоффману принесли его две "оскароносные" роли: разведённый отец Тед Крамер из социальной драмы "Крамер против Крамера" и аутист Рэймонд Бэббит в "Человеке дождя".

Хоффман является двукратным лауреатом премии "Оскар" в 1980 и 1989 годах, шестикратным обладателем премии "Золотой глобус" и трёхкратным победителем премии BAFTA.