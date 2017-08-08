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    Фотоленты

    "Человеке дождя" Дастин Хоффман отмечает 80-летие

    (обновлено: )1210
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Актер Дастин Хоффман
    Alberto PIZZOLI / AFP
    VALERIE MACON / AFP
    Актер Дастин Хоффман
    Anne-Christine POUJOULAT / AFP
    Актер Дастин Хоффман
    Valery HACHE / AFP
    Актер Дастин Хоффман
    FREDERIC J. BROWN / AFP
    Актер Дастин Хоффман
    RAFA RIVAS / AFP
    Актер Дастин Хоффман
    MARTIN BUREAU / AFP
    Актер Дастин Хоффман
    ROBYN BECK / AFP
    Актер Дастин Хоффман
    BERTRAND GUAY / AFP
    Актер Дастин Хоффман
    MAX NASH / AFP
    Актер Дастин Хоффман
    FRANCOIS GUILLOT / AFP
    Актер Дастин Хоффман
    FRANCOIS GUILLOT / AFP
    Актер Дастин Хоффман
    ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
    Актер Дастин Хоффман
    EDMOND TERAKOPIAN / AFP
    Актер Дастин Хоффман
    VALERY HACHE / AFP
    Актер Дастин Хоффман
    J.P. MOCZULSKI / AFP
    Актер Дастин Хоффман
    VINCE BUCCI / AFP
    Актер Дастин Хоффман
    ANDRE DURAND / AFP
    Актер Дастин Хоффман
    AFP
    Актер Дастин Хоффман
    SCOTT FLYNN / AFP
    Актер Дастин Хоффман
    HENNY RAY ABRAMS / AFP
    Актер Дастин Хоффман
    AFP
    Актер Дастин Хоффман
    AFP
    Актер Дастин Хоффман
    MYCHELE DANIAU / AFP
    Актер Дастин Хоффман
    STAFF / AFP

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    Дастин Хоффман отмечает в этот вторник день рождения — ему исполнилось 80 лет.

    Актер родился 8 августа 1937 года в Лос-Анджелесе, его родители – потомки еврейских эмигрантов из Восточной Европы: Украины, Польши и Румынии.

    Известно, что мать Хоффмана Лилиан была джазовой пианисткой, а отец Гарри сменил за жизнь десятки профессий. Семья Хоффманов проживала в Лос-Анджелесе.

    В 12 лет Дастин участвовал в школьном спектакле, но роль его была незначительной, и его подговорили завершить спектакль фразой "Храни нас всех Бог, черт побери!", чтобы его запомнили. В итоге его исключили из школы. Потом его перевели в другую школу, он играл на пианино, занимался теннисом и продавал утренние газеты. Когда же Хоффману исполнилось 20 лет, он решил ехать в Нью-Йорк и там осваивать актерское ремесло.

    После обучения в "Актерской студии" у Ли Страсберга актер отправился завоевывать Бродвей и имел там немалый успех, причем даже в не очень удачных спектаклях неизменно критики отмечали игру Хоффмана.

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    С 1966 года он начинает сниматься в кино, сначала в эпизодических ролях, а вскоре и в главных. 

    В копилке актера множество ролей в замечательных фильмах, таких как "Выпускник", "Полуночный ковбой", "Вся президентская рать", "Тутси". Наибольшую славу Хоффману принесли его две "оскароносные" роли: разведённый отец Тед Крамер из социальной драмы "Крамер против Крамера" и аутист Рэймонд Бэббит в "Человеке дождя".

    Хоффман является двукратным лауреатом премии "Оскар" в 1980 и 1989 годах, шестикратным обладателем премии "Золотой глобус" и трёхкратным победителем премии BAFTA. 

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