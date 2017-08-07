наверх
07.08.201719:17
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Фотоитоги 7 августа: резкая смена погоды в Украине и жуткая авария под Киевом

    (обновлено: )20501
    Непогода в Херсонской области
    Жуткая авария под Киевом, шесть человек погибли, один в реанимации
    Укртрансбезопасность запустила пилотный проект по использованию видеорегистраторов инспекторами во время рейдовых проверок
    В порту Калифорнии 13 человек пострадали из-за утечки опасного вещества. Пожарные на месте ЧП
    Иракский патруль в освобожденном от боевиков Мосуле
    Участники VI Всеукраинского Патриаршего паломничества прикасаются к Галицкой чудотворной иконе Матери Божьей в селе Клирос Ивано-Франковской области
    Акция в поддержку грудного вскармливания в Киеве
    Флеш-моб Двойное счастье
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    Игуана, которую в селе под Киевом приняли за динозавра
    Гигантская панда Ян Ян отмечает день рождения ее близнецов в зоопарке Шенбрунн в Вене
    Непогода в Херсонской области
    Непогода в Херсонской области.
    favoritekherson.co
    Жуткая авария под Киевом, шесть человек погибли, один в реанимации
    Жуткая авария под Киевом, семь человек погибли.
    Facebook Киев оперативный
    Укртрансбезопасность запустила пилотный проект по использованию видеорегистраторов инспекторами во время рейдовых проверок
    "Укртрансбезопасность" запустила пилотный проект по использованию видеорегистраторов инспекторами во время рейдовых проверок.
    УНИАН
    В порту Калифорнии 13 человек пострадали из-за утечки опасного вещества. Пожарные на месте ЧП
    В порту Калифорнии 13 человек пострадали из-за утечки опасного вещества. Пожарные на месте ЧП.
    Brian Fisk/Long Beach Fire Department via AP
    Иракский патруль в освобожденном от боевиков Мосуле
    Иракский патруль в освобожденном от боевиков Мосуле .
    REUTERS Suhaib Salem
    Участники VI Всеукраинского Патриаршего паломничества прикасаются к Галицкой чудотворной иконе Матери Божьей в селе Клирос Ивано-Франковской области
    Участники VI Всеукраинского Патриаршего паломничества прикасаются к Галицкой чудотворной иконе Матери Божьей в селе Клирос Ивано-Франковской области.
    УНИАН
    Акция в поддержку грудного вскармливания в Киеве
    Акция в поддержку грудного вскармливания в Киеве.
    УНИАН
    Флеш-моб Двойное счастье
    Флеш-моб близнецов в Киеве "Двойное счастье".
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    Инцидент перед финальным забегом на 100 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    Актеры Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    facebook.com/voytyuk.1
    Игуана, которую в селе под Киевом приняли за динозавра
    Игуана в селе под Киевом приняли за динозавра. Киевский зоопарк.
    Сегодня
    Гигантская панда Ян Ян отмечает день рождения ее близнецов в зоопарке Шенбрунн в Вене
    Гигантская панда Ян Ян отмечает день рождения ее близнецов в зоопарке Шенбрунн в Вене.
    REUTERS Heinz-Peter Bader

    Рекомендуем

    Детеныши панды отмечают свой первый день рождения в зоопарке ВеныБлизняшки-панды отмечают свой первый день рождения в зоопарке Вены18:48 07.08.2017
    Чемпионат мира по легкой атлетикеГолый и быстрые. Самые яркие моменты ЧМ по легкой атлетике18:09 07.08.2017
    В Запорожье нашли уникальную вишневую девяткуВ Запорожье нашли уникальную "вишневую девятку"17:04 07.08.2017
    Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День второйОт хуторянки до легенды эстрады. София Ротару отмечает 70-летие15:52 07.08.2017
    Одесский фотограф показал ночную грозуОдесский фотограф показал ночную грозу14:35 07.08.2017
    Самая молодая женщина-командир Boeing 77713:45 07.08.2017
    Фото героев поп-культуры сравнили с произведениями искусстваФото звезд шоу-бизнеса сравнили с произведениями искусства13:33 07.08.2017
    Танцующий миллионер обзавелся новой девушкой11:41 07.08.2017
    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили ЧерновцыЗвезды Голливуда в Черновцах: прогулка Милы Кунис и Эштона Катчера11:29 07.08.2017
    Все фотоленты
    Непогода в Херсонской области.

    После изнурительной жары в Украину пришли дожди с грозами. Так, в результате ухудшения погодных условий почти 100 населенных пунктов остались без света, в Николаеве затоплен ряд улиц, а в Херсонской области пронесся ураган. Напомним, в Скадовске с пятиэтажного жилого дома сорвало часть металлической кровли, и частично повреждена кровля гостиницы "Black Sea". В пгт Лазурное Скадовского района порывом ветра опрокинуло на бок грузовой автомобиль, в результате происшествия погиб один человек, который находился у грузовика, и пострадали двое детей. В Николаеве порывом ветра сорвало деревянную кровлю с летней площадки кафе-бара "Golden River", в результате происшествия пострадали три человека, которым была оказана первая медицинская помощь.

    Смотрите также: Грозы после жары: затопленный Николаев, ураган в Херсонской области

    В Украине за сутки в 362 ДТП погибли 17 человек, 129 — травмированы, сообщается на странице Национальной полиции Украины. "За сутки совершено 362 дорожно-транспортных происшествия, в том числе с пострадавшими 92 ДТП", — говорится в сообщении. Среди погибших и травмированных есть малолетние дети. В полиции призвали граждан быть внимательными на дороге.

    Смотрите также: Смертельное ДТП по Киевом: "ВАЗ" разорвало в жуткой аварии (18+)

    Ссылки по теме:
    Теги: