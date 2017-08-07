Фотоитоги 7 августа: резкая смена погоды в Украине и жуткая авария под Киевом

После изнурительной жары в Украину пришли дожди с грозами. Так, в результате ухудшения погодных условий почти 100 населенных пунктов остались без света, в Николаеве затоплен ряд улиц, а в Херсонской области пронесся ураган. Напомним, в Скадовске с пятиэтажного жилого дома сорвало часть металлической кровли, и частично повреждена кровля гостиницы "Black Sea". В пгт Лазурное Скадовского района порывом ветра опрокинуло на бок грузовой автомобиль, в результате происшествия погиб один человек, который находился у грузовика, и пострадали двое детей. В Николаеве порывом ветра сорвало деревянную кровлю с летней площадки кафе-бара "Golden River", в результате происшествия пострадали три человека, которым была оказана первая медицинская помощь.

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В Украине за сутки в 362 ДТП погибли 17 человек, 129 — травмированы, сообщается на странице Национальной полиции Украины. "За сутки совершено 362 дорожно-транспортных происшествия, в том числе с пострадавшими 92 ДТП", — говорится в сообщении. Среди погибших и травмированных есть малолетние дети. В полиции призвали граждан быть внимательными на дороге.

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