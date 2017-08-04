наверх
04.08.201720:00
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Нашествие херсонских арбузов: "баржа Гройсмана" добралась до Киевской области

    (обновлено: )13210
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий.
    УНИАН
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    УНИАН
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    УНИАН
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    УНИАН
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    УНИАН
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    УНИАН
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    УНИАН
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    УНИАН
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    УНИАН
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий
    УНИАН

    Рекомендуем

    Ситуация под облпрокуратурой в ОдессеФотоитоги 4 августа: драки в Одессе и Луцке, суперчемпионство Ломаченко и годовщина полиции18:23 04.08.2017
    В Германии впервые показали новорожденных сибирских тигрятВ зоопарке Гамбурга впервые показали новорожденных сибирских тигрят17:01 04.08.2017
    Драка под прокуратурой Одесской областиВ Одессе возле прокуратуры подрались из-за больницы скорой помощи16:53 04.08.2017
    Полосатый рейс. Лучшие фотожабы на баржу с арбузами13:41 04.08.2017
    ДТП в ЛуцкеСтолкновение маршрутки с грузовиком в Луцке. Кадры с места ЧП12:29 04.08.2017
    Небоскреб Torch загорелся в ДубаеКак полыхает "Дубайский факел" - один из высочайших небоскребов мира06:14 04.08.2017
    Киевляне перекрыли Харьковское шоссе из-за отсутствия электроснабжения, заблокирована работа трамваев и автобусовФотоитоги 3 августа: аномальная жара и коммунальный бунт в Киеве17:50 03.08.2017
    Акция под Кабмином против незаконных застроекАкция под Кабмином против незаконной застройки Киева17:12 03.08.2017
    Бесстрашный Саакашвили демонстрирует Порошенко свои фото с мировой элитой15:42 03.08.2017
    Все фотоленты
    Баржа с арбузами приплыла из Херсона в Переяслав-Хмельницкий.

    Баржа с арбузами из Херсона уже прибыла в Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Далее ягоды грузовиками повезут в Киев, их уже перегрузили.

    Смотрите также: Баржа с херсонскими арбузами остановилась под Киевом

    За путешествием арбузов, которую помпезно анонсировал премьер Владимир Гройсман, вся страна следила в режиме онлайн.

    Отправку первой баржи с арбузами проводили торжественно, ведь, как утверждают херсонские чиновники, это можно считать историческим событием, которое состоялось впервые за 14 лет.

    "Журналисты с нитратомером протестировали первые арбузы — в общем-то все в пределах нормы: 58-59 миллиграмм при норме 60 на кило", — писала "Страна".

    Ссылки по теме:
    Теги: