Нашествие херсонских арбузов: "баржа Гройсмана" добралась до Киевской области

Баржа с арбузами из Херсона уже прибыла в Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Далее ягоды грузовиками повезут в Киев, их уже перегрузили.
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За путешествием арбузов, которую помпезно анонсировал премьер Владимир Гройсман, вся страна следила в режиме онлайн.
Отправку первой баржи с арбузами проводили торжественно, ведь, как утверждают херсонские чиновники, это можно считать историческим событием, которое состоялось впервые за 14 лет.
"Журналисты с нитратомером протестировали первые арбузы — в общем-то все в пределах нормы: 58-59 миллиграмм при норме 60 на кило", — писала "Страна".