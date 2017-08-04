В зоопарке Гамбурга впервые показали новорожденных сибирских тигрят

В гамбургском зоопарке "Хазенбек" впервые показали четырех новорожденных сибирских тигрят. Малыши родились еще две недели назад, но только теперь самостоятельно вышли в вольер на прогулку, пишет The Washington Post.

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Сначала малыши боялись, но их мать проверила территорию и подбодрила детенышей. Представители редкого рода кошачьих покорили публику. Это два мальчика и две девочки. Все тигрята чувствуют себя хорошо, но в дикой природе они вряд ли выживут.

За пределами зоопарков, сибирских, или как их еще называют амурских тигров, осталось всего полтысячи.