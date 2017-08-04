наверх
04.08.201713:55
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Полосатый рейс. Лучшие фотожабы на баржу с арбузами

    (обновлено: )160
    соцсети
    twitter.com/Zjoma
    twitter.com/Zjoma
    twitter.com/Zjoma
    twitter.com/Zjomaи
    twitter.com/Zjoma
    twitter.com/kavun_z_barzhi
    twitter.com/kavun_z_barzhi
    twitter.com/kavun_z_barzhi
    twitter.com/Aunt_Cade
    facebook.com/NickBenkowsky
    соцсети
    facebook.com/shlyahta.com.ua
    Фейсбук/Петро Нек
    twitter.com/livandovskyy
    соцсети
    соцсети
    twitter.com/tribunaPL

    Рекомендуем

    ДТП в ЛуцкеСтолкновение маршрутки с грузовиком в Луцке. Кадры с места ЧП12:29 04.08.2017
    Небоскреб Torch загорелся в ДубаеКак полыхает "Дубайский факел" - один из высочайших небоскребов мира06:14 04.08.2017
    Киевляне перекрыли Харьковское шоссе из-за отсутствия электроснабжения, заблокирована работа трамваев и автобусовФотоитоги 3 августа: аномальная жара и коммунальный бунт в Киеве17:50 03.08.2017
    Акция под Кабмином против незаконных застроекАкция под Кабмином против незаконной застройки Киева17:12 03.08.2017
    Бесстрашный Саакашвили демонстрирует Порошенко свои фото с мировой элитой15:42 03.08.2017
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссеКоммунальный коллапс, или Бунт на Харьковском шоссе в Киеве14:39 03.08.2017
    "Иди в баню". Лучшие фотожабы на адскую жару13:52 03.08.2017
    Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир КличкоВладимир Кличко. Лучшие моменты карьеры13:31 03.08.2017
    Как спасаются от жары животные в зоопаркеПочти как в Сахаре. Как спасаются от жары животные в зоопарке Киева11:47 03.08.2017
    Все фотоленты

    Впервые за 14 лет в Киев прибыла баржа с херсонскими арбузами. Всего в столицу прибыло 250 тонн сладких летних ягод.

    Отправку первой баржи с арбузами проводили торжественно, ведь, как утверждают херсонские чиновники, это можно считать историческим событием, которое состоялось впервые за 14 лет.

    Читайте также: Арбузы в воду. Грандиозные транспортные проекты Украины

    "Впервые в течение последних четырнадцати лет на Херсонщине смогли возобновить доставку арбузов в Киев водным транспортом. С нового терминала возле города Голая Пристань отправилась баржа, которой четыре здешних фермерских хозяйства отправили в столицу Украины почти триста тонн только выращенной сладкой ягоды", — отмечалось в сообщении Херсонской облгосадминистрации.

    Лабораторные тесты подтвердили, что херсонские арбузы экологически чистые.

    Читайте также: Соцсети о "барже Гройсмана": медленно арбузы уплывают вдаль…

    Ссылки по теме:
    Теги: