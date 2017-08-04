Полосатый рейс. Лучшие фотожабы на баржу с арбузами

Впервые за 14 лет в Киев прибыла баржа с херсонскими арбузами. Всего в столицу прибыло 250 тонн сладких летних ягод.

Отправку первой баржи с арбузами проводили торжественно, ведь, как утверждают херсонские чиновники, это можно считать историческим событием, которое состоялось впервые за 14 лет.

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"Впервые в течение последних четырнадцати лет на Херсонщине смогли возобновить доставку арбузов в Киев водным транспортом. С нового терминала возле города Голая Пристань отправилась баржа, которой четыре здешних фермерских хозяйства отправили в столицу Украины почти триста тонн только выращенной сладкой ягоды", — отмечалось в сообщении Херсонской облгосадминистрации.

Лабораторные тесты подтвердили, что херсонские арбузы экологически чистые.

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