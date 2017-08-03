"Верните свет и воду!". В Киеве перекрыли Харьковского шоссе

Накануне вечером, 2 августа, несколько сотен граждан перекрыли движение по Харьковскому шоссе в районе MegaCity (близ Института химии) в Киеве, требуя возобновить подачу в их дома горячей воды и электричества.

По словам граждан, водо, — и электроснабжение отключено уже трое суток.

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Блокирование движения продолжалось до глубокой ночи, однако к протестующим из представителей районной или городской власти так никто и не приехал.

Между тем некоторые пользователи отмечают, что воду и электричество в домах, жители которых перекрыли проезд, отключили за долги и предлагают им "не блокировать движение, а "платить по счетам".

Очевидно, что ситуация будет иметь продолжение, так как во время перекрытия шоссе полицией были задержаны несколько человек. Также, по данным РИА Новости Украина, подачу горячей воды и электричества в проблемные дома так и не возобновили.