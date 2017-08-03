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    Фотоленты

    "Верните свет и воду!". В Киеве перекрыли Харьковского шоссе

    (обновлено: )15731
    Блокирование Харьковского шоссе в Киеве
    Блокирование Харьковского шоссе в Киеве
    Блокирование Харьковского шоссе в Киеве. Полиция на месте событий
    Блокирование проезда на Харьковском шоссе в Киеве
    Блокирование проезда по Харьковскому шоссе
    Люди перекрыли Харьковское шоссе в Киеве
    Люди перекрыли Харьковское шоссе в Киеве
    Люди перекрыли Харьковское шоссе в Киеве
    Люди перекрыли Харьковское шоссе в Киеве
    Блокирование Харьковского шоссе в Киеве
    Люди требуют вернуть водо, - и электроснабжения в их дома
    РИА Новости Украина
    Блокирование Харьковского шоссе в Киеве
    Блокирование продолжалось всю ночь
    РИА Новости Украина
    Блокирование Харьковского шоссе в Киеве. Полиция на месте событий
    Блокирование Харьковского шоссе в Киеве. Полиция на месте событий
    РИА Новости Украина
    Блокирование проезда на Харьковском шоссе в Киеве
    Блокирование проезда на Харьковском шоссе в Киеве
    Facebook Vladislav Bondarenko
    Блокирование проезда по Харьковскому шоссе
    Блокирование проезда по Харьковскому шоссе
    РИА Новости Украина
    Люди перекрыли Харьковское шоссе в Киеве
    Люди перекрыли Харьковское шоссе в Киеве
    РИА Новости Украина
    Люди перекрыли Харьковское шоссе в Киеве
    Люди перекрыли Харьковское шоссе в Киеве
    РИА Новости Украина
    Люди перекрыли Харьковское шоссе в Киеве
    Люди перекрыли Харьковское шоссе в Киеве
    facebook.com/andrii.lavreniuk
    Люди перекрыли Харьковское шоссе в Киеве
    Люди перекрыли Харьковское шоссе в Киеве
    facebook.com/andrii.lavreniuk

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    Люди требуют вернуть водо, - и электроснабжения в их дома

    Накануне вечером, 2 августа, несколько сотен граждан перекрыли движение по Харьковскому шоссе в районе MegaCity (близ Института химии) в Киеве, требуя возобновить подачу в их дома горячей воды и электричества.

    Бойцы АТО перекрыли под Житомиром трассу Киев-Чоп
    Житомир.info
    Перекрытие дорог как самая доступная форма протеста в Украине

    По словам граждан, водо, — и электроснабжение отключено уже трое суток.  

    Смотрите также: Ночной протест на Дарнице. Люди перекрыли дорогу и вызвали Кличко

    Блокирование движения продолжалось до глубокой ночи, однако к протестующим из представителей районной или городской власти так никто и не приехал. 

    Между тем некоторые пользователи отмечают, что воду и электричество в домах, жители которых перекрыли проезд, отключили за долги и предлагают им "не блокировать движение, а "платить по счетам". 

    Очевидно, что ситуация будет иметь продолжение, так как во время перекрытия шоссе полицией были задержаны несколько человек. Также, по данным РИА Новости Украина, подачу горячей воды и электричества в проблемные дома так и не возобновили. 

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