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    Биометрический бум. Очередь на получение загранпаспорта

    (обновлено: )41
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    Паспортный сервис
    Паспортный сервис
    Паспортный сервис
    Паспортный сервис
    Паспортный сервис
    Паспортный сервис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Паспортный сервис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Паспортный сервис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Паспортный сервис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Паспортный сервис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Паспортный сервис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Паспортный сервис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Паспортный сервис
    Паспортный сервис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Паспортный сервис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Паспортный сервис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Государственная миграционная служба Украины по состоянию на 4 июля выдала в целом 4 млн 50 тыс. биометрических паспортов для выезда за границу. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГМС Сергей Гунько.

    Представитель ГМС также рассказал, что по состоянию на 4 июля выдано всего 731 тыс ID-карт, в том числе с начала 2017 года — 450 тыс.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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