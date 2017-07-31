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    Фотоленты

    Луи де Фюнес: 103 года со дня рождения величайшего комика

    21720
    Луи де Фюнес
    Луи де Фюнес
    Луи де Фюнес
    Луи де Фюнес
    Луи де Фюнес
    Луи де Фюнес
    Луи де Фюнес
    Луи де Фюнес
    Луи де Фюнес
    Луи де Фюнес
    Луи де Фюнес
    AFP
    Луи де Фюнес
    AFP
    Луи де Фюнес
    AFP
    Луи де Фюнес
    NOTRE PHOTO / AFP
    Луи де Фюнес
    AFP
    Луи де Фюнес
    AFP PHOTO/GAILLARD ERIC GAILLARD / AFP
    Луи де Фюнес
    AFP
    Луи де Фюнес
    AFP
    Луи де Фюнес
    DOMINIQUE FAGET / AFP
    Луи де Фюнес
    AFP

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    Сто три года назад родился французский комедийный актер Луи де Фюнес.

    Ниже приводится биографическая справка.

    Французский комедийный актер Луи де Фюнес (Louis de Funes, полное имя — Луи Жермен Дэвид де Фюнес де Галарса (Louis Germain David de Funes de Galarza)) родился 31 июля 1914 года в Курбевуа (Франция). Его отец был потомком испано-португальского аристократического рода из Севильи, имел юридическое образование, но, переехав во Францию, стал огранщиком алмазов. Мать Луи де Фюнеса также имела испанские и португальские корни.

    Мальчик отлично знал три языка: английский, французский и испанский. С детства увлекался игрой на фортепиано и рисованием.

    Впервые де Фюнес вышел на сцену в Куломмьерском колледже в пьесе "Королевский индюк", в которой исполнил роль сына полка армии Генриха IV.

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    С 1941 года де Фюнес посещал театральные курсы Рене Симона (Rene Simon).

    В кинематограф Луи де Фюнес пришел в 30-летнем возрасте, перепробовав до этого множество профессий: он работал скорняком, чертежником, посыльным, оформлял витрины, развозил молоко по утрам, был пианистом в "Пигале" (Pigalle), где исполнял джазовую музыку, был бухгалтером, художником-оформителем, выступал в кабаре, мюзик-холле, на радио.

    В 1945 году де Фюнес получил небольшую роль в фильме "Барбизонское искушение" (La Tentation de Barbizon) режиссера Жана Стели (Jean Stelli), после чего его стали регулярно приглашать в кино на эпизодические роли. В период с 1945 по 1963 год актер участвовал в эпизодических ролях в 112 фильмах.

    Он блистал комичностью во всех своих эпизодах уже тогда, но узнавать актера стали в 1954 году после эпизодической роли в фильме "Папа, мама, служанка и я" (Papa, maman, la bonne et moi), где он сыграл приставучего соседа месье Каломеля.

    В фильме "Не пойман — не вор" (Ni vu… ni connu…, 1958) де Фюнес получил свою первую главную роль — браконьера Блеро. Этот фильм принес ему всеобщую известность.

    В 1960-е годы де Фюнес вышел на пик популярности. В год он снимался в трех-четырех картинах.

    Большую популярность у зрителя приобрели первый фильм из цикла о приключениях провинциального жандарма Крюшо "Жандарм из Сен-Тропе" (Le gendarme de Saint-Tropez, 1964) и трилогия режиссера Андре Юнебелля (Andre Hunebelle) о Фантомасе: "Фантомас" (Fantomas, 1964), "Фантомас разбушевался" (Fantomas se dechaine, 1965) и "Фантомас против Скотланд-Ярда" (Fantomas contre Scotland Yard, 1967).

    Картины Жерара Ури (Gerard Oury) "Разиня" (Le corniaud, 1965) и "Большая прогулка"(La grande vadrouille, 1966) с участием де Фюнеса были просмотрены более чем двумя миллионами зрителей со всего мира.

    Советскому зрителю запомнились такие фильмы с участием Луи де Фюнеса как "Ресторан господина Септима" (Le grand restaurant, 1966), "Оскар" (Oscar, 1967), "Замороженный" (Hibernatus, 1969), "Человек-оркестр" (L'homme orchestre, 1970). В советском прокате французского комика дублировал Владимир Кенигсон.

    В 1968 году Фюнес был признан лучшим актером Франции. И в 1970-е годы он не потерял своей популярности, продолжая работать достаточно активно. В прокат вышли фильмы "Жандарм на отдыхе" (Le gendarme en balade, 1970), "Мания величия" (La Folie des grandeurs, 1971), "Приключения раввина Якова" (Les aventures de Rabbi Jacob, 1973) и другие.

    15 марта 1973 года Луи де Фюнесу торжественно вручили орден Почетного легиона — одну из высших наград Франции.

    В 1975 году актер перенес два инфаркта, он перебрался в свое загородное имение XVII века, расположенное возле Нанта, и занялся выращиванием роз. Но вскоре принял предложение режиссера Клода Зиди (Claude Zidi) сняться в его фильме "Крылышко или ножка" (L'aile ou la cuisse, 1976). Затем де Фюнес участвовал в съемках еще нескольких картин, а также выступил режиссером экранизации мольеровского "Скупого" (L'avare, 1979). Последней в его карьере стала лента "Жандарм и жандарметки" (Le gendarme et les gendarmettes, 1982).

    За выдающийся вклад Луи де Фюнеса во французское и мировое кино в 1980 году актер был отмечен почетной премией "Сезар" (Cesar).

    27 января 1983 года Луи де Фюнес скончался от сердечного приступа.

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