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    "Ужгородская регата-2017": веселый заплыв на самодельных суднах

    (обновлено: )29
    Соревнования самодельных безмоторных плавсредств Ужгородская регата-2017
    Соревнования самодельных безмоторных плавсредств Ужгородская регата-2017
    Соревнования самодельных безмоторных плавсредств Ужгородская регата-2017
    Соревнования самодельных безмоторных плавсредств Ужгородская регата-2017
    Соревнования самодельных безмоторных плавсредств Ужгородская регата-2017
    Соревнования самодельных безмоторных плавсредств Ужгородская регата-2017
    Соревнования самодельных безмоторных плавсредств Ужгородская регата-2017
    Соревнования самодельных безмоторных плавсредств Ужгородская регата-2017
    Соревнования самодельных безмоторных плавсредств Ужгородская регата-2017
    УНИАН
    Соревнования самодельных безмоторных плавсредств Ужгородская регата-2017
    УНИАН
    Соревнования самодельных безмоторных плавсредств Ужгородская регата-2017
    УНИАН
    Соревнования самодельных безмоторных плавсредств Ужгородская регата-2017
    УНИАН
    Соревнования самодельных безмоторных плавсредств Ужгородская регата-2017
    УНИАН
    Соревнования самодельных безмоторных плавсредств Ужгородская регата-2017
    УНИАН
    Соревнования самодельных безмоторных плавсредств Ужгородская регата-2017
    УНИАН
    Соревнования самодельных безмоторных плавсредств Ужгородская регата-2017
    УНИАН

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    В Ужгороде состоялась "Ужгородская регата" — спортивное состязание, сплав по реке Уж на плавсредствах различной конструкции. Как сообщалось на странице мероприятия в Facebook, к участию приглашались любые немоторные плавательные средства — лодки, надувные лодки, плоты. 

    Смотрите также: Скорость и драйв. Под Одессой прошли соревнования по дрифту

    Как сообщает Korzo News, на старт вышло рекордное количество кораблей – 26 плавсредств. На одном из суден, которое называлось "Ужгородский замок", в заплыв отправился мэр Ужгорода Богдан Андриив. Экипаж городского головы победил в номинации "Черная каракатица" (самое быстрое судно из самодельных).

    Первая "Ужгородская регата" состоялась 11 июля 2010 года. По итогам рейтинга туристического сезона 2010 Туринфоцентра Закарпатье "Ужгородская Регата" победила в номинации "Лучшая туристическая анимация-2010".

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