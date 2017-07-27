Верующие сходятся к Владимирской горке в Киеве

Люди начали сходиться к Владимирской горке в столице, где сегодня запланирован молебен в рамках мероприятий по случаю Дня крещения Руси-Украины.

Колонны по несколько десятков человек проходят по различным направлениям к Владимирской горке — через улицу Крещатик, улицу Михаила Грушевского. В частности, они несут в руках иконы, таблички с названиями регионов Украины.

Промежуточным пунктом, где собираются люди, стала Европейская площадь возле Украинского дома.

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Ранее народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский заявил, что власть собирается снова прибегнуть к провокациям во время ежегодного крестного хода Украинской Православной Церкви.

Так, 27 июля движение транспорта будет ограничено с 11:00 до 16:30 по улице Грушевского (от улицы Шелковичной до Европейской площади), на Европейской площади, на Владимирском спуске (от Почтовой до Европейской площади), на улице Трехсвятительской, на улице Крещатик (от Майдана Незалежности до Европейской площади), на Парковой дороге (от Европейской площади к аллее Героев Крут).