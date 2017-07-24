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    Фотоленты

    Кот-мэр города на Аляске скончался в возрасте 20 лет

    (обновлено: )10210
    Кот-мэр города на Аляске
    Кот-мэр города на Аляске
    Кот-мэр города на Аляске
    Кот-мэр города на Аляске
    Кот-мэр города на Аляске
    Кот-мэр города на Аляске
    Кот-мэр города на Аляске
    Кот-мэр города на Аляске
    ru.wikipedia.org
    Кот-мэр города на Аляске
    facebook.com/martinmcculloughcomedy
    Кот-мэр города на Аляске
    facebook.com/martinmcculloughcomedy
    Кот-мэр города на Аляске
    facebook.com/martinmcculloughcomedy
    Кот-мэр города на Аляске
    AP Photo/Mark Thiessen
    Кот-мэр города на Аляске
    facebook.com/martinmcculloughcomedy
    Кот-мэр города на Аляске
    ru.wikipedia.org

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    Кот по кличке Стаббс, отслуживший на посту почетного мэра города Талкитна в американском штате Аляска практически всю свою жизнь, скончался во сне в возрасте 20 лет, сообщает телеканал KTVA.

    Мужчина и кот чудом спаслись во время шторма на Аляске
    Reuters на Youtube
    Мужчина и кот чудом спаслись во время шторма на Аляске

    Как пишет издание New York Daily News, в возрасте нескольких месяцев Стаббс в 1998 году был избран жителями Талкитна (население около 900 человек) неофициальным мэром городка.

    Кот уснул в ночь на пятницу и не проснулся, уточняет телеканал.

    "Стаббс прожил 20 лет и три месяца. Он был бойцом до последнего дня своей жизни, мяукая весь день, прося внимания или требуя посидеть рядом с ним на кроватке и позволить ему устроиться поуютнее, урча часами на коленях", — приводит канал заявление его хозяев — семьи Споунс.

    KTVA сообщает, что Стаббс в 2013 году пережил нападение собаки, а в 2016 году появилось ошибочное сообщение о смерти кота. С концу 2016 года Стаббс, как правило, стал оставаться дома, проводя значительную часть времени с двумя котятами — Авророй и Денали, которых приютили его хозяева.

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