Наташа Энциноза - модель с охватом каждого бедра по 66 см

Модель Наташа Энциноза обрела мировую известность благодаря выдающейся фигуре: обхват одного бедра девушки равен 66 сантиметрам, что превосходит объем ее талии. Выглядит модель впечатляюще, что и привлекает огромное число подписчиков в ее аккаунт в Instagram.

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Внешность Энцинозы настолько необычна для многих ее поклонников, что ее сравнивают с Чунь Ли, одной из центральных героинь серии игр Street Fighter. Некоторые же мужчины пишут ей и просят — выражая, видимо, свое восхищение — "раздавить их голову между ног".

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Своих форм девушка добилась за четыре года беспрерывных тренировок — минимум два часа в тренажерном зале пять дней в неделю. Она признается, что в подростковом возрасте имела лишний вес, из-за чего у нее возникали проблемы с противоположным полом.