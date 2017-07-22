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    Фотоленты

    Наташа Энциноза - модель с охватом каждого бедра по 66 см

    (обновлено: )18910
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    instagram.com/nataschaencinosa
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    instagram.com/nataschaencinosa
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    instagram.com/nataschaencinosa
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    instagram.com/nataschaencinosa
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    instagram.com/nataschaencinosa
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    instagram.com/nataschaencinosa
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    instagram.com/nataschaencinosa
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    instagram.com/nataschaencinosa
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    instagram.com/nataschaencinosa
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    instagram.com/nataschaencinosa

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    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров

    Модель Наташа Энциноза обрела мировую известность благодаря выдающейся фигуре: обхват одного бедра девушки равен 66 сантиметрам, что превосходит объем ее талии. Выглядит модель впечатляюще, что и привлекает огромное число подписчиков в ее аккаунт в Instagram.

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    Внешность Энцинозы настолько необычна для многих ее поклонников, что ее сравнивают с Чунь Ли, одной из центральных героинь серии игр Street Fighter. Некоторые же мужчины пишут ей и просят — выражая, видимо, свое восхищение — "раздавить их голову между ног". 

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    Своих форм девушка добилась за четыре года беспрерывных тренировок — минимум два часа в тренажерном зале пять дней в неделю. Она признается, что в подростковом возрасте имела лишний вес, из-за чего у нее возникали проблемы с противоположным полом. 

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