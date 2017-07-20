Фотоитоги 20 июля: годовщина гибели Шеремета, расстрел мужчины в Киеве

Коллеги, друзья и родственники погибшего Павла Шеремета собрались на месте гибели журналиста на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франка. Среди присутствующих были также депутаты Верховной Рады и общественные деятели. На перекрестке, где произошел взрыв автомобиля, установлен щит с портретом журналиста с надписью "Кто убил Павла? Прошел год", под ним желающие зажигали лампадки и возлагали цветы.

Следователи допросили более 1,8 тысячи человек по делу убийства журналиста Павла Шеремета, сообщила в четверг пресс-служба Министерства внутренних дел на своей странице в Facebook. Основная версия преступления — убийство из-за профессиональной деятельности.

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Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Изначально рассматривались шесть версий причин убийства Шеремета, в том числе его профессиональная деятельность, неприязненные отношения или личные мотивы однако на сегодняшний день ни заказчики, ни исполнители убийства журналиста не задержаны.

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Мужчина, которого в ночь на четверг расстреляли из автомата возле одного из торговых центров в Киеве, оказался 53-летним уроженцем России, сообщила заместитель начальника департамента коммуникации столичной полиции Яна Неруш.

Как позже сообщил представитель МВД Артем Шевченко, убитый мужчина совершил правонарушение на территории РФ и скрывался в Украине.

В Киеве на парковке торгово-развлекательного центра "Проспект" близ станции метро "Черниговская" убили человека. Неизвестные расстреляли мужчину, после чего бросили оружие и скрылись в неизвестном направлении.

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