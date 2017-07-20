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    Фотоленты

    Фотоитоги 20 июля: годовщина гибели Шеремета, расстрел мужчины в Киеве

    Тема:

    Годовщина убийства Павла Шеремета (304)

    (обновлено: )20
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Шествие к годовщине убийства Павла Шеремета у здания МВД
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Участники акции протеста против незаконного строительства автозаправочной станции установили палатки под КГГА, в Киеве.
    Акция #МЕТРО_протест против повышения тарифов на перевозки в общественном транспорте Киева
    Супруга президента Украины Марина Порошенко и руководитель Национального комплекса Экспоцентр Украины Евгений Мушкин во время церемонии открытия арт-объекта Трансформация, который является символом личностного развития, на центральной аллее ВДНХ в рамках презентации Концепции развития ВДНХ на 40 лет в Киеве.
    Бронзовыми призерами чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, стали украинки, представительницы синхронного плавания Анна Волошина и Елизавета Яхно, которые заняли 3-е место среди дуэтов в произвольной программе с суммой 93,2667 балла.
    Президент Украины Петр Порошенко почтил память погибших студентов и преподавателей КПИ, которые погибли в зоне АТО в Донбассе.
    Си Бриз - 2017
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    twitter.com/ukrpravda_news
    Шествие к годовщине убийства Павла Шеремета у здания МВД
    Шествие к годовщине убийства Павла Шеремета у здания МВД
    @ChristopherJM
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    twitter.com/ukrpravda_news
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Киев Оперативный
    Участники акции протеста против незаконного строительства автозаправочной станции установили палатки под КГГА, в Киеве.
    Участники акции протеста против незаконного строительства автозаправочной станции установили палатки под КГГА, в Киеве.
    УНИАН
    Акция #МЕТРО_протест против повышения тарифов на перевозки в общественном транспорте Киева
    Акция "#МЕТРО_протест" против повышения тарифов на перевозки в общественном транспорте Киева
    Украинское фото
    Супруга президента Украины Марина Порошенко и руководитель Национального комплекса Экспоцентр Украины Евгений Мушкин во время церемонии открытия арт-объекта Трансформация, который является символом личностного развития, на центральной аллее ВДНХ в рамках презентации Концепции развития ВДНХ на 40 лет в Киеве.
    Супруга президента Украины Марина Порошенко и руководитель Национального комплекса "Экспоцентр Украины" Евгений Мушкин во время церемонии открытия арт-объекта "Трансформация", который является символом личностного развития, на центральной аллее ВДНХ в рамках презентации Концепции развития ВДНХ на 40 лет в Киеве.
    УНИАН
    Бронзовыми призерами чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, стали украинки, представительницы синхронного плавания Анна Волошина и Елизавета Яхно, которые заняли 3-е место среди дуэтов в произвольной программе с суммой 93,2667 балла.
    Бронзовыми призерами чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, стали украинки, представительницы синхронного плавания Анна Волошина и Елизавета Яхно, которые заняли 3-е место среди дуэтов в произвольной программе с суммой 93,2667 балла.
    REUTERS Stefan Wermuth
    Президент Украины Петр Порошенко почтил память погибших студентов и преподавателей КПИ, которые погибли в зоне АТО в Донбассе.
    Президент Украины Петр Порошенко почтил память погибших студентов и преподавателей КПИ, которые погибли в зоне АТО в Донбассе.
    president.gov.ua
    Си Бриз - 2017
    facebook.com/DPSUkraine

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    Коллеги, друзья и родственники погибшего Павла Шеремета собрались на месте гибели журналиста на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франка. Среди присутствующих были также депутаты Верховной Рады и общественные деятели. На перекрестке, где произошел взрыв автомобиля, установлен щит с портретом журналиста с надписью "Кто убил Павла? Прошел год", под ним желающие зажигали лампадки и возлагали цветы.

    Следователи допросили более 1,8 тысячи человек по делу убийства журналиста Павла Шеремета, сообщила в четверг пресс-служба Министерства внутренних дел на своей странице в Facebook. Основная версия преступления — убийство из-за профессиональной деятельности.

    Смотрите также инфографику: Жизненный путь Павла Шеремета

    Читайте также: Дело Шеремета: "Хотите в ЕС? Найдите убийц!"

    Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Изначально рассматривались шесть версий причин убийства Шеремета, в том числе его профессиональная деятельность, неприязненные отношения или личные мотивы однако на сегодняшний день ни заказчики, ни исполнители убийства журналиста не задержаны.

    Читайте также: Биография Павла Шеремета, убитого год назад в Киеве. Справка

    Мужчина, которого в ночь на четверг расстреляли из автомата возле одного из торговых центров в Киеве, оказался 53-летним уроженцем России, сообщила заместитель начальника департамента коммуникации столичной полиции Яна Неруш. 

    Как позже сообщил представитель МВД Артем Шевченко, убитый мужчина совершил правонарушение на территории РФ и скрывался в Украине.

    В Киеве на парковке торгово-развлекательного центра "Проспект" близ станции метро "Черниговская" убили человека. Неизвестные расстреляли мужчину, после чего бросили оружие и скрылись в неизвестном направлении.

    Смотрите также: Расстрел мужчины на парковке в Киеве. Кадры с места преступления

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