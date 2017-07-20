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    Фотоленты

    В Москве простились с Владимиром Толоконниковым, сыгравшим Шарикова

    (обновлено: )19701
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Портрет актера Владимира Толоконникова на церемонии прощания у здания московского Дома кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Актер Павел Деревянко на церемонии прощания с актером Владимиром Толоконниковым в московском Доме кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Сыновья актера Владимира Толоконникова Родион (слева) и Иннокентий Толоконниковы на церемонии прощания с актером Владимиром Толоконниковым в московском Доме кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Сыновья актера Владимира Толоконникова Родион (слева) и Иннокентий Толоконниковы на церемонии прощания с актером Владимиром Толоконниковым в московском Доме кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы, актер Евгений Герасимов выступает на церемонии прощания с актером Владимиром Толоконниковым в московском Доме кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Церемония прощания с актером Владимиром Толоконниковым в московском Доме кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Церемония прощания с актером Владимиром Толоконниковым в московском Доме кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Церемония прощания с актером Владимиром Толоконниковым в московском Доме кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Церемония прощания с актером Владимиром Толоконниковым в московском Доме кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Церемония прощания с актером Владимиром Толоконниковым в московском Доме кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Церемония прощания с актером Владимиром Толоконниковым в московском Доме кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Церемония прощания с актером Владимиром Толоконниковым у здания московского Дома кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым
    Церемония прощания с актером Владимиром Толоконниковым у здания московского Дома кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Портрет актера Владимира Толоконникова на церемонии прощания у здания московского Дома кино.

    Прощание с актером Владимиром Толоконниковым, который скончался в субботу на 75 году жизни, завершилось в московском Доме кино.

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    Отдать дань памяти артисту пришли поклонники его творчества и коллеги, среди которых актеры Евгений Герасимов, Алексей Петренко, Павел Деревянко, режиссер фильма "СуперБобровы", где Толоконников сыграл роль бессмертного деда, Дмитрий Дьяченко, продюсер картины Александр Рубцов, а также режиссер картины "Хоттабыч" Петр Точилин и многие другие. Соболезнования принимали сыновья актера, Иннокентий и Родион.

    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вместе с Баталовым ушла эпоха неподдельного кино, которое меняло жизнь людей

    "Мы очень благодарны за то, что у нас такой отец. Осознание масштабов его личности приходит только сейчас, когда звонят, пишут люди. Мы понимаем, сколько он смог и сделал. Вместе с мамой, которой тоже уже нет, он заложил в нас самое главное — человеческую основу. Спасибо, папа", — сказал Иннокентий Толоконников.

    Советский и казахстанский актер театра и кино Владимир Толоконников получил широкую известность после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

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    Толоконников более 40 лет проработал в Государственном академическом театре в Алма-Ате. Коллеги по сцене простились с актером в понедельник.

    Выдающийся актер будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

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