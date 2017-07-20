Легенда рока в Киеве: Depeche Mode устроили шоу на "Олимпийском"

Накануне на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся концерт легендарной рок-группы Depeche Mode. Последний раз британцы приезжали в Украину в 2013 году, поэтому нынешнее шоу вызвала ажиотаж среди поклонников.

До начала концерта перед входом на НСК образовались огромные очереди вплоть до Дворца спорта, что немного подпортило настроение фанам.

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Depeche Mode вышли на сцену около 21.00 и закончили около 23:30. Сыграв один раз на бис.

Напомним, ранее концерт Depeche Mode в Минске отменили из-за болезни фронтмена Дэйва Гаана.