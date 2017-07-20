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    Фотоленты

    Легенда рока в Киеве: Depeche Mode устроили шоу на "Олимпийском"

    (обновлено: )29
    Концерт Depeche Mode в Киеве
    Концерт Depeche Mode на НСК Олимпийский в Киеве
    Очередь перед концертом Depeche Mode в Киеве
    Концерт Depeche Mode на НСК Олимпийский в Киеве
    Концерт Depeche Mode на НСК Олимпийский в Киеве
    Концерт Depeche Mode в Киеве
    Концерт Depeche Mode в Киеве
    Концерт Depeche Mode в Киеве
    Дэйв Гаан во время концерта в Киеве
    Концерт Depeche Mode в Киеве
    Концерт Depeche Mode в Киеве
    instagram.com/nilanea
    Концерт Depeche Mode на НСК Олимпийский в Киеве
    Концерт Depeche Mode на НСК "Олимпийский" в Киеве
    instagram.com/eugeny_lysenko
    Очередь перед концертом Depeche Mode в Киеве
    Очередь перед концертом Depeche Mode в Киеве
    Facebook Андрій Черненок
    Концерт Depeche Mode на НСК Олимпийский в Киеве
    Концерт Depeche Mode на НСК "Олимпийский" в Киеве
    Facebook Dvoira Shelestovich
    Концерт Depeche Mode на НСК Олимпийский в Киеве
    Концерт Depeche Mode на НСК "Олимпийский" в Киеве
    Facebook Chervinska Yulia
    Концерт Depeche Mode в Киеве
    Концерт Depeche Mode в Киеве
    ТСН
    Концерт Depeche Mode в Киеве
    Концерт Depeche Mode в Киеве
    ТСН
    Концерт Depeche Mode в Киеве
    Концерт Depeche Mode в Киеве
    ТСН
    Дэйв Гаан во время концерта в Киеве
    Дэйв Гаан во время концерта в Киеве
    112.ua

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    Концерт Depeche Mode в Киеве

    Накануне на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся концерт легендарной рок-группы Depeche Mode. Последний раз британцы приезжали в Украину в 2013 году, поэтому нынешнее шоу вызвала ажиотаж среди поклонников.

    До начала концерта перед входом на НСК образовались огромные очереди вплоть до Дворца спорта, что немного подпортило настроение фанам. 

    Смотрите также: Легендарные Depeche Mode прилетели в Киев

    Depeche Mode вышли на сцену около 21.00 и закончили около 23:30. Сыграв один раз на бис.

    Напомним, ранее концерт Depeche Mode в Минске отменили из-за болезни фронтмена Дэйва Гаана. 

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