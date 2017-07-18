Красное Ferrari Элтона Джона выставили на продажу

На продажу был выставлен автомобиль, который когда-то принадлежал знаменитому артисту сэру Элтону Джону.

Продается его красное Ferrari 365 GTB / 4 Daytona 1972 выпуска. Авто предлагают в исправном состоянии и с оригинальной окраской — красным оттенком под названием Rosso Chiaro.

Общий пробег авто за все годы эксплуатации составляет не менее 100 000 км. Также с автомобилем новому владельцу достанутся документы, подтверждающие то, что именно Элтон Джон владел транспортом.

Смотрите также: Ралли ретро-автомобилей в Одессе