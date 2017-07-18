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    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на продажу

    (обновлено: )78
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    silverstoneauctions.com
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    silverstoneauctions.com
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    silverstoneauctions.com
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    silverstoneauctions.com
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    silverstoneauctions.com
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    silverstoneauctions.com
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    silverstoneauctions.com
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    REUTERS silverstoneauctions.com
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    silverstoneauctions.com
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    silverstoneauctions.com
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    silverstoneauctions.com

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    На продажу был выставлен автомобиль, который когда-то принадлежал знаменитому артисту сэру Элтону Джону.

    Продается его красное Ferrari 365 GTB / 4 Daytona 1972 выпуска. Авто предлагают в исправном состоянии и с оригинальной окраской — красным оттенком под названием Rosso Chiaro.

    Общий пробег авто за все годы эксплуатации составляет не менее 100 000 км. Также с автомобилем новому владельцу достанутся документы, подтверждающие то, что именно Элтон Джон владел транспортом. 

    Смотрите также: Ралли ретро-автомобилей в Одессе

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