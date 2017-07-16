Двойник звезды фильма "Ла-Ла Ленд" покоряет соцсети

Удивительно похожий на канадского актера Райана Гослинга, сыгравшего в знаменитом "Ла-ла-ленде", немецкий блогер покоряет Instagram.

Иоганнес Лашет живет в небольшом немецком городке Ахен, его отец – политик Армин Лашет, который недавно был избран премьер-министром земли Северная Рейн-Вестфалия.

Известно, что Лашет является студентом юридического факультета и модным блогером. Себя он называет "горячим поклонником классической мужской моды". За блогером следят более 30 тысяч подписчиков.

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