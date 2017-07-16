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    Фотоленты

    Двойник звезды фильма "Ла-Ла Ленд" покоряет соцсети

    (обновлено: )50
    Блогер Иоганнес Лашет
    Блогер Иоганнес Лашет
    Блогер Иоганнес Лашет
    Блогер Иоганнес Лашет
    Блогер Иоганнес Лашет
    Блогер Иоганнес Лашет
    Блогер Иоганнес Лашет
    Блогер Иоганнес Лашет
    Блогер Иоганнес Лашет
    Блогер Иоганнес Лашет
    instagram.com/joe_laschet
    Блогер Иоганнес Лашет
    Блогер Иоганнес Лашет
    instagram.com/joe_laschet
    Блогер Иоганнес Лашет
    Блогер Иоганнес Лашет
    instagram.com/joe_laschet
    Блогер Иоганнес Лашет
    Блогер Иоганнес Лашет
    instagram.com/joe_laschet
    Блогер Иоганнес Лашет
    Блогер Иоганнес Лашет
    instagram.com/joe_laschet
    Блогер Иоганнес Лашет
    Блогер Иоганнес Лашет
    instagram.com/joe_laschet
    Блогер Иоганнес Лашет
    Блогер Иоганнес Лашет
    instagram.com/joe_laschet
    Блогер Иоганнес Лашет
    Блогер Иоганнес Лашет
    instagram.com/joe_laschet

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    Блогер Иоганнес Лашет

    Удивительно похожий на канадского актера Райана Гослинга, сыгравшего в знаменитом "Ла-ла-ленде", немецкий блогер покоряет Instagram.

    Иоганнес Лашет живет в небольшом немецком городке Ахен, его отец – политик Армин Лашет, который недавно был избран премьер-министром земли Северная Рейн-Вестфалия. 

    Известно, что Лашет является студентом юридического факультета и модным блогером. Себя он называет "горячим поклонником классической мужской моды". За блогером следят более 30 тысяч подписчиков. 

    Смотрите также: Сложные эмоции участников чемпионата по водным видам спорта в Будапеште

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