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    Фотоленты

    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште

    3
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    REUTERS Michael Dalder
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    REUTERS Michael Dalder
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    REUTERS Michael Dalder
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    REUTERS Michael Dalder
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    REUTERS Michael Dalder
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    REUTERS Michael Dalder
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    REUTERS Balogh David
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    REUTERS Balogh David
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    REUTERS Balogh David
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    REUTERS Balogh David
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште
    REUTERS Stefan Wermuth

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    Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште

    Украинка Анна Волошина добыла для сборной Украины первую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. В соревнованиях по синхронному плаванию 25-летняя украинка завоевала бронзу в сольных выступлениях технической программы.

    Анна получила от судей оценку 91.9992. Чемпионкой в этом виде стала россиянка Светлана Колесниченко (95.2036), а второе место досталось испанке Оне Карбонелл (93.6534).

    Смотрите также: Матч футбольных грандов за Суперкубок Украины

    В финале в прыжках в воду с 3-х метрового трамплина бронзовую медаль завоевали украинцы Олег Колодий и Илья Кваша.

    Украинская пара набрала в сумме за шесть прыжков 429,99 балла. Украины проиграли серебряным призерам из Китая 443,40. Чемпионами мира стали Евгений Кузнецов и Илья Захаров из Росиии — 450,30 балла.

    Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште продлится до 30 июля.

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