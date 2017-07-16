Сложные эмоции участников чемпионата по водным спорта в Будапеште

Украинка Анна Волошина добыла для сборной Украины первую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. В соревнованиях по синхронному плаванию 25-летняя украинка завоевала бронзу в сольных выступлениях технической программы.

Анна получила от судей оценку 91.9992. Чемпионкой в этом виде стала россиянка Светлана Колесниченко (95.2036), а второе место досталось испанке Оне Карбонелл (93.6534).

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В финале в прыжках в воду с 3-х метрового трамплина бронзовую медаль завоевали украинцы Олег Колодий и Илья Кваша.

Украинская пара набрала в сумме за шесть прыжков 429,99 балла. Украины проиграли серебряным призерам из Китая 443,40. Чемпионами мира стали Евгений Кузнецов и Илья Захаров из Росиии — 450,30 балла.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште продлится до 30 июля.