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    Фотоленты

    Двадцать лет спустя: как выглядят актеры "Титаника"

    (обновлено: )155
    Леонардо Ди Каприо
    Кейт Уинслет
    Билли Зейн
    Кэти Бейтс
    Фрэнсис Фишер
    Виктор Гарбер
    Бернард Хилл
    Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо
    Леонардо Ди Каприо
    Леонардо Ди Каприо
    bigpicture.ru
    Кейт Уинслет
    Кейт Уинслет
    bigpicture.ru
    Билли Зейн
    Билли Зейн
    bigpicture.ru
    Кэти Бейтс
    Кэти Бейтс
    bigpicture.ru
    Фрэнсис Фишер
    Фрэнсис Фишер
    bigpicture.ru
    Виктор Гарбер
    Виктор Гарбер
    bigpicture.ru
    Бернард Хилл
    Бернард Хилл
    bigpicture.ru
    Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо
    Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо
    bigpicture.ru

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    Леонардо Ди Каприо

    Ставший культовым фильм "Титаник" вышел на экраны в 1997 году. Бюджет ленты составил рекордные на то время 200 миллионов долларов. Фильм стал самым кассовым за всю историю, собрав в прокате 1,8 миллиарда долларов.

    Он также был выдвинут на премию "Оскар" в 14 номинациях, 11 из которых выиграл. "Титаник" остается одним из самых популярных фильмов во многом благодаря актерам.

    Однако и многие актеры благодаря этому фильму стали еще популярнее. Bigpicture.ru  публикует сравнительные фото актеров, сыгравших главные роли в ленте, тогда и спустя 20 лет.

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