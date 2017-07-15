Двадцать лет спустя: как выглядят актеры "Титаника"

Ставший культовым фильм "Титаник" вышел на экраны в 1997 году. Бюджет ленты составил рекордные на то время 200 миллионов долларов. Фильм стал самым кассовым за всю историю, собрав в прокате 1,8 миллиарда долларов.

Он также был выдвинут на премию "Оскар" в 14 номинациях, 11 из которых выиграл. "Титаник" остается одним из самых популярных фильмов во многом благодаря актерам.

Однако и многие актеры благодаря этому фильму стали еще популярнее. Bigpicture.ru публикует сравнительные фото актеров, сыгравших главные роли в ленте, тогда и спустя 20 лет.

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