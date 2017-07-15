Красная дорожка Одесского кинофестиваля: Максакова в мехах, Жванецкий и Тигипко

Одесский кинофестиваль официально стартовал. Звезды мировой величины на ОМКФ-2017 не поехали – как утверждают организаторы, агенты не хотят везти своих подопечных из-за войны в Украине.

"Довольствуемся присутствием актрисы из сериала "Игра престолов" Сибиль Кекилли, польского режиссера Агнешки Холланда, "Хоббита" Эйдана Тернера, а также украинских знаменитостей, политиков, высокопоставленных чиновников и их жен", — сообщает издание "Думская".

В этом году на дорожке ввели новшество – установили кинетический брендвол, закрывающий вечернее солнце, лучи которого раньше били прямо в объективы фото- и видеокамер. Причем для некоторых гостей фестиваля это был неприятный сюрприз — их наряды сливались на фоне новинки.

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К слову, о нарядах, в этом году мы заметили в разы меньше патриотических вышиванок и стильных домашних халатов с пижамами, зато были платья кислотного цвета, необычные шляпы и меха.

Так, замечена на красной дорожке жена убитого депутата Госдумы Вороненкова Мария Максакова, которая пришла на церемонию в меховой шали.

Прошелся по красной дороже сатирик Михаил Жванецкий – он отметил, что тоже привез свой фильм на ОМКФ – только он устный и без изображения. А мэр Геннадий Труханов в разговоре с журналистами вспомнил, что кинематограф ему не чужд: в детстве он даже играл в эпизодической роли киноленты про войну в Афганистане.