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    Фотоленты

    Красная дорожка Одесского кинофестиваля: Максакова в мехах, Жванецкий и Тигипко

    8101
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля: Максакова в мехах, Жванецкий и Тигипко
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля: Максакова в мехах, Жванецкий и Тигипко
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля: Максакова в мехах, Жванецкий и Тигипко
    Думская.net
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Думская.net
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Думская.net
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Думская.net
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Думская.net
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Думская.net
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Думская.net
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Думская.net
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Думская.net
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Думская.net
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Думская.net
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Думская.net
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Думская.net
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Думская.net
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Думская.net
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Думская.net
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Думская.net
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Думская.net
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Думская.net
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Красная дорожка Одесского кинофестиваля
    Думская.net

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    Красная дорожка Одесского кинофестиваля: Максакова в мехах, Жванецкий и Тигипко

    Одесский кинофестиваль официально стартовал.  Звезды мировой величины на ОМКФ-2017 не поехали – как утверждают организаторы, агенты не хотят везти своих подопечных из-за войны в Украине.

    "Довольствуемся присутствием актрисы из сериала "Игра престолов" Сибиль Кекилли, польского режиссера Агнешки Холланда, "Хоббита" Эйдана Тернера, а также украинских знаменитостей, политиков, высокопоставленных чиновников и их жен", — сообщает издание "Думская".

    В этом году на дорожке ввели новшество – установили кинетический брендвол, закрывающий вечернее солнце, лучи которого раньше били прямо в объективы фото- и видеокамер. Причем для некоторых гостей фестиваля это был неприятный сюрприз — их наряды сливались на фоне новинки.

    Читайте также: Московский кинофестиваль: итоги

    К слову, о нарядах, в этом году мы заметили в разы меньше патриотических вышиванок и стильных домашних халатов с пижамами, зато были платья кислотного цвета, необычные шляпы и меха.

    Так, замечена на красной дорожке жена убитого депутата Госдумы Вороненкова Мария Максакова, которая пришла на церемонию в меховой шали. 

    Прошелся по красной дороже сатирик Михаил Жванецкий – он отметил, что тоже привез свой фильм на ОМКФ – только он устный и без изображения. А мэр Геннадий Труханов в разговоре с журналистами вспомнил, что кинематограф ему не чужд: в детстве он даже играл в эпизодической роли киноленты про войну в Афганистане.

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