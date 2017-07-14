Фотоитоги 14 июля: обыски в холдинге "Вести", Добкин в ГПУ, Трамп в Париже

Издание "Вести" сообщило, что в его офисе в торговом центре "Гулливер" в центре Киева представители спецслужб проводят обыски, работа редакции заблокирована. Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, расположенных в ТРЦ "Гулливер", которые принадлежат Клименко, в том числе в редакции "Радио Вести".

По его словам, финансирование медиа-холдинга "Вести" осуществляется из средств, получаемых за предоставление в пользование 1 тыс. железнодорожных вагонов.

Он подтвердил, что обыски проходят в редакции издания, но подчеркнул, что сами журналисты холдинга не обыскиваются и не являются фигурантами уголовного производства.

Матиос и министр внутренних дел Арсен Аваков утверждают, что возможное прекращение деятельности медиахолдинга "Вести" не связано с каким-либо журналистскими материалами, а исключительно с непрозрачной процедурой его финансирования.

В то же время в редакции "Вестей" опровергают заявление Матиоса.

Читайте также: Кость Бондаренко: "дело Гужвы" как повод пересмотреть жизненные установки

Депутат Рады от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин заявил, что в Генпрокуратуре Украины ему вручили подозрение, после чего он направится на допрос. Добкин также сказал, что "готов уехать в СИЗО и какое-то время побыть за решеткой".

Читайте также: Как могла "Стена" Яценюка "съесть" 100 миллионов?

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп демонстрировали практически полное взаимопонимание во время пресс-конференции в Елисейском дворце, пишет французская газета Figaro, освещающая визит президента США в Париж. Несмотря на расхождение по вопросу Парижского соглашения по климату, лидеры двух стран были единодушны в оценках самых разных проблем, от борьбы с терроризмом до ситуации на Ближнем Востоке.

Читайте также: Шелест: Макрон – это политик нового поколения