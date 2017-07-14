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    Фотоитоги 14 июля: обыски в холдинге "Вести", Добкин в ГПУ, Трамп в Париже

    Тема:

    Борьба со свободой слова: обыски в "Вестях" (165)

    (обновлено: )17
    Обыски в медиа-холдинге Вести
    Главный редактор ООО Вести Масс-Медиа Оксана Омельченко в офисе холдинга Вести, где нацполиция и ГПУ проводят обыск, в Киеве, 14 июля 2017 г.
    Маски-шоу в Гулливере. ТЦ окружен спецназом
    Михаил Добкин прибыл в Генеральную прокуратуру
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Заседание Апелляционного суда по избранию меры пресечения руководителю Интернет-издания Страна.UA. Игорю Гужве
    Курортный сезон в Одессе
    ВВС США пролетают над Триумфальной во время традиционного военного парада в Бастилии в Париже, Франция.
    В Орегоне живые угри из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТП
    В Киеве открылся самый большой в Украине лабиринт в кукурузном поле Кукулабия.
    Президент Украины Петр Порошенко во время открытия лабораторного центра в Тернополе.
    Премьер Гройсман и спикер Парубий в Раде во время Часа вопросов к правительству
    Обыски в медиа-холдинге Вести
    Обыски в медиа-холдинге "Вести"
    УНИАН
    Главный редактор ООО Вести Масс-Медиа Оксана Омельченко в офисе холдинга Вести, где нацполиция и ГПУ проводят обыск, в Киеве, 14 июля 2017 г.
    УНИАН
    Маски-шоу в Гулливере. ТЦ окружен спецназом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Михаил Добкин прибыл в Генеральную прокуратуру
    Украинское фото
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Президент США Дональд Трамп (справа) и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Заседание Апелляционного суда по избранию меры пресечения руководителю Интернет-издания Страна.UA. Игорю Гужве
    УНИАН
    Курортный сезон в Одессе
    Думская.net
    ВВС США пролетают над Триумфальной во время традиционного военного парада в Бастилии в Париже, Франция.
    ВВС США пролетают над Триумфальной во время традиционного военного парада в Бастилии в Париже, Франция.
    REUTERS Philippe Wojazer
    В Орегоне живые угри из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТП
    REUTERS Oregon State Police/Handout via REUTERS
    В Киеве открылся самый большой в Украине лабиринт в кукурузном поле Кукулабия.
    В Киеве открылся самый большой в Украине лабиринт в кукурузном поле "Кукулабия".
    Украинское фото
    Президент Украины Петр Порошенко во время открытия лабораторного центра в Тернополе.
    Президент Украины Петр Порошенко во время открытия лабораторного центра в Тернополе.
    УНИАН
    Премьер Гройсман и спикер Парубий в Раде во время Часа вопросов к правительству
    Премьер Гройсман и спикер Парубий в Раде во время "Часа вопросов к правительству"
    УНИАН

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    Обыски в медиа-холдинге "Вести"

    Издание "Вести" сообщило, что в его офисе в торговом центре "Гулливер" в центре Киева представители спецслужб проводят обыски, работа редакции заблокирована. Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, расположенных в ТРЦ "Гулливер", которые принадлежат Клименко, в том числе в редакции "Радио Вести".

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник об обысках в "Вестях": просто издание "нагло" имеет свое мнение

    По его словам, финансирование медиа-холдинга "Вести" осуществляется из средств, получаемых за предоставление в пользование 1 тыс. железнодорожных вагонов.

    Он подтвердил, что обыски проходят в редакции издания, но подчеркнул, что сами журналисты холдинга не обыскиваются и не являются фигурантами уголовного производства.

    Матиос и министр внутренних дел Арсен Аваков утверждают, что возможное прекращение деятельности медиахолдинга "Вести" не связано с каким-либо журналистскими материалами, а исключительно с непрозрачной процедурой его финансирования.

    В то же время в редакции "Вестей" опровергают заявление Матиоса. 

    Читайте также: Кость Бондаренко: "дело Гужвы" как повод пересмотреть жизненные установки

    Депутат Рады от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин заявил, что в Генпрокуратуре Украины ему вручили подозрение, после чего он направится на допрос. Добкин также сказал, что "готов уехать в СИЗО и какое-то время побыть за решеткой".

    Читайте также: Как могла "Стена" Яценюка "съесть" 100 миллионов?

    Эммануэль Макрон и Дональд Трамп демонстрировали практически полное взаимопонимание во время пресс-конференции в Елисейском дворце, пишет французская газета Figaro, освещающая визит президента США в Париж. Несмотря на расхождение по вопросу Парижского соглашения по климату, лидеры двух стран были единодушны в оценках самых разных проблем, от борьбы с терроризмом до ситуации на Ближнем Востоке.

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