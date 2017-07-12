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    Фотоленты

    Маскарад на Уимблдоне: болельщик в костюме ястреба шокировал публику

    (обновлено: )73
    instagram.com/chrisfavabean
    instagram.com/chrisfavabean
    instagram.com/chrisfavabean
    instagram.com/chrisfavabean
    instagram.com/chrisfavabean
    instagram.com/chrisfavabean
    instagram.com/chrisfavabean
    instagram.com/chrisfavabean
    instagram.com/chrisfavabean
    instagram.com/chrisfavabean
    instagram.com/chrisfavabean
    instagram.com/chrisfavabean
    instagram.com/chrisfavabean
    instagram.com/chrisfavabean

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    Болельщик Уимблдона Крис Фава не изменят  своим традициям и уже который год подряд приходит посмотреть на лучших теннисистов планеты в различных маскарадных костюмах.

    Реанимация футболиста Аякса прямо во время игры на поле. Видео
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    Оригинальный болельщик уже примерял на себя образы неба, солнца, цветка и даже клубнички.

    Кстати костюм клубники даже получил место в музее Уимблдона, где он расположился возле формы чемпионов.

    В этому году Фава посетил Уимблдон в образе главного символа турнира — ястреба Руфуса.

    Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина уступила латвийской спортсменке Елене Остапенко в четвертом раунде Уимблдона, который проходит в Лондоне. Победительница "Ролан Гаррос"-2017 Остапенко (13-я сеяная) в четвертом круге обыграла Свитолину (4) со счетом 6:3, 7:6 (8:6).

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