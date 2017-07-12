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    Художник создал робота-трансформера из "Запорожцев"

    (обновлено: )3811
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    facebook.com/milovalexandr
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    facebook.com/milovalexandr
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    facebook.com/milovalexandr
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    facebook.com/milovalexandr
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    facebook.com/milovalexandr
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    facebook.com/milovalexandr
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    facebook.com/milovalexandr
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    facebook.com/milovalexandr
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    facebook.com/milovalexandr
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    facebook.com/milovalexandr
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    facebook.com/milovalexandr
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    facebook.com/milovalexandr
    Укробот из двух Запорожцев. Одесский скульптор создал трансформера
    facebook.com/milovalexandr

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    Одесский скульптор Александр Милов собрал трансформера "Укробота" из двух "Запорожцев".

    Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    Известно, что трансформер высотой 4 метра весит около тонны. Скульптура была создана в рамках фестиваля FEST MRII, который проходил  с 8 по 9 июля 2017 года под городом  Николаевом  на "Ясной поляне".

    Как рассказал сам скульптор, есть легенда о том, что все великие мира сего родом из Одессы, поэтому он решил пошутить и создать дедушку Бамблби — дедушку главного трансформера из сериала про трансформеров.

    "Легенда такова, что они оказались здесь еще до зарождения планеты и были первыми протоукраинцами. Это одесский дедушка Бамблби, будет еще бабушка. Это пилотная версия", — рассказал он, информирует "Iнше.ТВ".

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