Художник создал робота-трансформера из "Запорожцев"

Одесский скульптор Александр Милов собрал трансформера "Укробота" из двух "Запорожцев".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Известно, что трансформер высотой 4 метра весит около тонны. Скульптура была создана в рамках фестиваля FEST MRII, который проходил с 8 по 9 июля 2017 года под городом Николаевом на "Ясной поляне".

Как рассказал сам скульптор, есть легенда о том, что все великие мира сего родом из Одессы, поэтому он решил пошутить и создать дедушку Бамблби — дедушку главного трансформера из сериала про трансформеров.

"Легенда такова, что они оказались здесь еще до зарождения планеты и были первыми протоукраинцами. Это одесский дедушка Бамблби, будет еще бабушка. Это пилотная версия", — рассказал он, информирует "Iнше.ТВ".

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