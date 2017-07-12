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12.07.201711:39
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    Фотоленты

    У Кабмина тяжелобольные требуют "не дать им умереть"

    (обновлено: )13930
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под Кабмином
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под Кабмином
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под Кабмином
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под Кабмином
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под Кабмином
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под Кабмином
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под Кабмином
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под Кабмином
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под Кабмином
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под Кабмином
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под Кабмином
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под Кабмином
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под Кабмином
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под Кабмином
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под Кабмином
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под Кабмином
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под Кабмином
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под Кабмином
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под Кабмином
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под Кабмином
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В центре Киева у здания Кабинета министров проходит мирная акция под названием "Жертвы бюрократии: в "очереди смерти" умирают пациенты".

    Участники акции держат плакаты  "Не дайте нам умереть", "Мы хотим жить!", "Мы за трансплантацию костного мозга в Украине".

    Тяжелобольные люди, собравшиеся на акцию, нуждаются в трансплантации костного мозга.

    По словам журналиста Ирины Заславец, "203 млн грн, которые в этом году выделили на оплату лечения за рубежом, закончились еще весной. Сейчас в очереди 93 тяжелобольных пациентов, еще около 30 дел на рассмотрении, а впереди еще полгода".

    Смотрите также фотоленту: У Рады проходит перформанс "Памятник жертвам медицинского популизма"

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