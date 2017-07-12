У Кабмина тяжелобольные требуют "не дать им умереть"

В центре Киева у здания Кабинета министров проходит мирная акция под названием "Жертвы бюрократии: в "очереди смерти" умирают пациенты".

Участники акции держат плакаты "Не дайте нам умереть", "Мы хотим жить!", "Мы за трансплантацию костного мозга в Украине".

Тяжелобольные люди, собравшиеся на акцию, нуждаются в трансплантации костного мозга.

По словам журналиста Ирины Заславец, "203 млн грн, которые в этом году выделили на оплату лечения за рубежом, закончились еще весной. Сейчас в очереди 93 тяжелобольных пациентов, еще около 30 дел на рассмотрении, а впереди еще полгода".

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