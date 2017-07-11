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    Фотоленты

    "Зеленый Днепр": главная река Украины резко сменила цвет

    (обновлено: )10831
    В Днепре позеленела вода
    В Днепре позеленела вода
    В Днепре позеленела вода
    В Днепре позеленела вода
    В Днепре позеленела вода
    В Днепре позеленела вода
    В Днепре позеленела вода
    В Днепре позеленела вода
    В Днепре позеленела вода
    В Днепре позеленела вода
    facebook.com/gennadiy.chizhikov
    В Днепре позеленела вода
    facebook.com/alexandr.yatel
    В Днепре позеленела вода
    facebook.com/gennadiy.chizhikov
    В Днепре позеленела вода
    facebook.com/gennadiy.chizhikov
    В Днепре позеленела вода
    facebook.com/gennadiy.chizhikov
    В Днепре позеленела вода
    facebook.com/Олександр Рубан
    В Днепре позеленела вода
    скриншот видео
    В Днепре позеленела вода
    скриншот видео
    В Днепре позеленела вода
    скриншот видео

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    Вода Днепра в районе центральных пляжей на Трухановом острове резко позеленела. Об этом сообщили киевляне на своих страницах в Facebook.

    "А что с Днепром? Такой клоаки в начале июля я еще не видел, а вонище…", — написал Александр Рубан.

    Также он добавил, что ходят слухи, что "Бортничская не справляется, поэтому периодически сбрасывают напрямую. И из-за этого такое цветение…. Неужели это правда???".

    Читайте также: В Киеве отмечают Международный день Днепра

    В свою очередь, другой местный житель, Геннадий Чижиков, объявил о закрытии пляжного сезона.

    "А ведь это ещё только середина лета. Понятно, что купаться уже категорически нельзя! Пляжный сезон закрыт! Риторический вопрос: кто виноват и что делать?" — написал он.

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