"Зеленый Днепр": главная река Украины резко сменила цвет

Вода Днепра в районе центральных пляжей на Трухановом острове резко позеленела. Об этом сообщили киевляне на своих страницах в Facebook.

"А что с Днепром? Такой клоаки в начале июля я еще не видел, а вонище…", — написал Александр Рубан.

Также он добавил, что ходят слухи, что "Бортничская не справляется, поэтому периодически сбрасывают напрямую. И из-за этого такое цветение…. Неужели это правда???".

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В свою очередь, другой местный житель, Геннадий Чижиков, объявил о закрытии пляжного сезона.

"А ведь это ещё только середина лета. Понятно, что купаться уже категорически нельзя! Пляжный сезон закрыт! Риторический вопрос: кто виноват и что делать?" — написал он.