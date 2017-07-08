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    Мариуполь фестивалит: тысячи посетителей в кольце безопасности

    (обновлено: )16911
    Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе
    Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе
    Усиленные силы полиции в Мариуполе
    Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе
    Усиленные силы полиции в Мариуполе
    Усиленные силы полиции в Мариуполе
    Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе
    Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе
    Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе
    Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе
    Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе
    Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе.
    mrpl.city
    Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе
    Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе.
    mrpl.city
    Усиленные силы полиции в Мариуполе
    Усиленные силы полиции в Мариуполе
    police.dn.ua
    Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе
    Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе
    mrpl.city
    Усиленные силы полиции в Мариуполе
    Усиленные силы полиции в Мариуполе.
    police.dn.ua
    Усиленные силы полиции в Мариуполе
    Усиленные силы полиции в Мариуполе.
    police.dn.ua
    Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе
    Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе
    mrpl.city
    Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе
    Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе
    mrpl.city
    Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе
    Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе
    mrpl.city
    Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе
    Трехдневный музыкальный фестиваль MRPL City 2017 в Мариуполе
    mrpl.city

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    В Мариуполе проходит самый масштабный в Приазовье музыкальный фестиваль "MRPL City 2017", где собралось уже около 6000 посетителей.
    По данным полиции, пока что фестиваль проходит без грубых нарушений правопорядка.

    Между тем, территорию фестиваля взяли в "кольцо безопасности". Правопорядок обеспечивают 900 полицейских и нацгвардейцев. Также работает координационный штаб, где в оперативном режиме отслеживают ситуацию.

    В других районах Мариуполя на улицы вышло увеличенное количество патрулей. 

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