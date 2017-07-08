Мариуполь фестивалит: тысячи посетителей в кольце безопасности

В Мариуполе проходит самый масштабный в Приазовье музыкальный фестиваль "MRPL City 2017", где собралось уже около 6000 посетителей.

По данным полиции, пока что фестиваль проходит без грубых нарушений правопорядка.





Между тем, территорию фестиваля взяли в "кольцо безопасности". Правопорядок обеспечивают 900 полицейских и нацгвардейцев. Также работает координационный штаб, где в оперативном режиме отслеживают ситуацию.





В других районах Мариуполя на улицы вышло увеличенное количество патрулей.



