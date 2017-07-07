Певицы, телеведущие и бизнес-леди одели венки на Ивана Купала

Праздник Ивана Купала издавна считался магическим днем для девушек, который обещал им принести счастье, удачу и вечную любовь. Все что от них требовалось взамен – это сплести красивый венок из подходящих цветов.

Главными героинями фотопроекта Kupalagirls, которые примерили образы сказочных лесных фей, стали певицы Мария Яремчук, Слава Каминская, Санта Димопулос, телеведущие Василиса Фролова, Каролина Ашион, Татьяна Терехова, соосновательница G.Bar Сабина Мусина, а также владелица Fairmont Grand Hotel Kyiv Елизавета Юрушева.

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Для каждой из девушек был создан венок из яркого букета, который, согласно поверьям, служит не только украшением образа, но талисманом, защищающим от всякой нечисти и дарящим силу на запланированные свершения.