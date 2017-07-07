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    Фотоленты

    Певицы, телеведущие и бизнес-леди одели венки на Ивана Купала

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    Цветочные венки на Ивана Купала.Василиса Фролова «Волошка»
    Цветочные венки на Ивана Купала. Мария Яремчук «Жоржина»
    Цветочные венки на Ивана Купала. Сабина Мусина «Дзвоники»
    Цветочные венки на Ивана Купала.Каролина Ашион «Півонія»
    Цветочные венки на Ивана Купала. Слава Каминская «Ружа»
    Цветочные венки на Ивана Купала. Санта Димопулос «Зілля»
    Цветочные венки на Ивана Купала. Елизавета Юрушева «Лілея»
    Цветочные венки на Ивана Купала. Татьяна Терехова «Чортополох»
    Цветочные венки на Ивана Купала.Василиса Фролова «Волошка»
    Цветочные венки на Ивана Купала.Василиса Фролова «Волошка»
    23-59.com.ua
    Цветочные венки на Ивана Купала. Мария Яремчук «Жоржина»
    Цветочные венки на Ивана Купала. Мария Яремчук «Жоржина»
    23-59.com.ua
    Цветочные венки на Ивана Купала. Сабина Мусина «Дзвоники»
    Цветочные венки на Ивана Купала. Сабина Мусина «Дзвоники»
    23-59.com.ua
    Цветочные венки на Ивана Купала.Каролина Ашион «Півонія»
    Цветочные венки на Ивана Купала.Каролина Ашион «Півонія»
    23-59.com.ua
    Цветочные венки на Ивана Купала. Слава Каминская «Ружа»
    Цветочные венки на Ивана Купала. Слава Каминская «Ружа»
    23-59.com.ua
    Цветочные венки на Ивана Купала. Санта Димопулос «Зілля»
    Цветочные венки на Ивана Купала. Санта Димопулос «Зілля»
    23-59.com.ua
    Цветочные венки на Ивана Купала. Елизавета Юрушева «Лілея»
    Цветочные венки на Ивана Купала. Елизавета Юрушева «Лілея»
    23-59.com.ua
    Цветочные венки на Ивана Купала. Татьяна Терехова «Чортополох»
    Цветочные венки на Ивана Купала. Татьяна Терехова «Чортополох»
    23-59.com.ua

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    Цветочные венки на Ивана Купала.Василиса Фролова «Волошка»

    Праздник Ивана Купала издавна считался магическим днем для девушек, который обещал им принести счастье, удачу и вечную любовь. Все что от них требовалось взамен – это сплести красивый венок из подходящих цветов. 

    Главными героинями фотопроекта Kupalagirls, которые примерили образы сказочных лесных фей, стали певицы Мария Яремчук, Слава Каминская, Санта Димопулос, телеведущие Василиса Фролова, Каролина Ашион, Татьяна Терехова, соосновательница G.Bar Сабина Мусина, а также владелица Fairmont Grand Hotel Kyiv Елизавета Юрушева.

    Смотрите также: Празднование Ивана Купала в "Пирогово"

    Для каждой из девушек был создан венок из яркого букета, который, согласно поверьям, служит не только украшением образа, но талисманом, защищающим от всякой нечисти и дарящим силу на запланированные свершения.

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