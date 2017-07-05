Настоящий Джеймс Бонд: Макрон на подводной лодке. Лучшие фотожабы

В среду, 4 июля, французский президент Эммануэль Макрон побывал на военно-морской базе Иль-Лонг на северо-западе страны.

Он провел весь день на базе, и даже несколько часов под водой на борту атомной подводной лодки, приняв участие в учениях, имитирующих запуск ядерной ракеты.

Чтобы попасть на борт подводной лодки, президенту пришлось cпуститься на палубу субмарины с зависшего над ней вертолета. Подлодка находилась в 300 километрах от побережья Бретани. Фото момента спуска Макрон опубликовал в Twitter. Пользователи сети не упустили возможность сделать фотожабы на такое событие.

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