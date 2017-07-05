Испытания роботов на вулкане перед отправкой на Луну и Марс

Немецкий аэрокосмический центр при участии экспертов из Германии, Великобритании, США и Италии проводит испытания высокоскоростной четырехколесной машины на вулкане Этна на Сицилии.

Испытания проходят в рамках программы ROBEX (Robotic Exploration of Extreme Environments) с целью улучшения функций аппаратов, которые будут отправлены в космос, сообщает Reuters.

Испытания имитируют будущую миссию приземления на Луне или Марсе. Ученые также планируют использовать роботов для изучения глубин Этны и получения полезных технических данных о сейсмическом движении. Методы, полученные на Этне, затем будут развернуты в лунных миссиях или в исследовании Марса.

Смотрите также: БТРы и беспилотники. Украина показала НАТО свои передовые разработки



