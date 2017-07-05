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    Фотоленты

    Испытания роботов на вулкане перед отправкой на Луну и Марс

    (обновлено: )50
    Роботы осваиваются на Этне перед отправкой на Луну и Марс
    Роботы осваиваются на Этне перед отправкой на Луну и Марс
    Роботы осваиваются на Этне перед отправкой на Луну и Марс
    Роботы осваиваются на Этне перед отправкой на Луну и Марс
    Роботы осваиваются на Этне перед отправкой на Луну и Марс
    Роботы осваиваются на Этне перед отправкой на Луну и Марс
    Роботы осваиваются на Этне перед отправкой на Луну и Марс
    Роботы осваиваются на Этне перед отправкой на Луну и Марс
    Роботы осваиваются на Этне перед отправкой на Луну и Марс
    REUTERS Antonio Parrinello
    Роботы осваиваются на Этне перед отправкой на Луну и Марс
    REUTERS Antonio Parrinello
    Роботы осваиваются на Этне перед отправкой на Луну и Марс
    REUTERS Antonio Parrinello
    Роботы осваиваются на Этне перед отправкой на Луну и Марс
    REUTERS Antonio Parrinello
    Роботы осваиваются на Этне перед отправкой на Луну и Марс
    REUTERS Antonio Parrinello
    Роботы осваиваются на Этне перед отправкой на Луну и Марс
    REUTERS Antonio Parrinello
    Роботы осваиваются на Этне перед отправкой на Луну и Марс
    REUTERS Antonio Parrinello
    Роботы осваиваются на Этне перед отправкой на Луну и Марс
    REUTERS Antonio Parrinello

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    Немецкий аэрокосмический центр при участии экспертов из Германии, Великобритании, США и Италии проводит испытания высокоскоростной четырехколесной машины на вулкане Этна на Сицилии.

    Испытания проходят в рамках программы ROBEX (Robotic Exploration of Extreme Environments) с целью улучшения функций аппаратов, которые будут отправлены в космос, сообщает Reuters.

    Испытания имитируют будущую миссию приземления на Луне или Марсе. Ученые также планируют использовать роботов для изучения глубин Этны и получения полезных технических данных о сейсмическом движении. Методы, полученные на Этне, затем будут развернуты в лунных миссиях или в исследовании Марса.

    Смотрите также: БТРы и беспилотники. Украина показала НАТО свои передовые разработки


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